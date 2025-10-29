Suscribete a
«En un divorcio, muchos niños piensan erróneamente que, si hubieran 'sido mejores', papá y mamá no pelearían»

Los datos oficiales señalan que el divorcio sigue siendo un fenómeno significativo

Una abogada de Familia propone la herramienta (común en países anglosajones) que evita serios problemas en caso de divorcio

ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

En España en 2024 se registraron 82.991 divorcios, lo que supone un incremento del 8,2 por ciento respecto al año anterior. De todas las disoluciones matrimoniales (86 595 entre divorcios y separaciones), los divorcios representaron el 95,8 por ciento. En casi la ... mitad de los casos donde había hijos menores (49,7 por ciento), los jueces o las partes acordaron una custodia compartida, porcentaje que continúa su tendencia ascendente. Asimismo, la edad media de los cónyuges que se divorciaron fue de 49,0 años en los hombres y de 46,6 años en las mujeres, concentrándose el mayor número en la franja de entre los 40 a 49 años.

