Una abogada de Familia propone la herramienta (común en países anglosajones) que evita serios problemas en caso de divorcio

Tras dos años de descenso, en 2024 los divorcios aumentaron en España un 8,2%, según el INE. Es verdad que el 79,8% del total fueron no contenciosos, pero un 20,2% sí. ¿Cómo evitar que el divorcio se convierta en una guerra sin retorno?

Adriana Auset, abogada experta en Derecho de Familia con más de 25 años de experiencia, propone formas de gestionarlos con menos daño y sugiere que es imprescindible analizar y decidir el régimen económico en el que se contrae matrimonio.

Porque, a su juicio, una herramienta realmente útil y que evita serios problemas en caso de divorcio «son los acuerdos prematrimoniales, que en España no están expresamente regulados (excepto el Código Civil de Cataluña), pero son legales, realmente útiles y una herramienta realmente eficaz a la hora de regular ampliamente, antes de contraer matrimonio, las cuestiones financieras y patrimoniales en caso de divorcio lo cual, sin duda, resulta muy sano».

¿Cómo son las distintas situaciones que se dan en España?

En nuestro país, por defecto, únicamente se contrae en separación de bienes en Cataluña y Baleares, mientras que en territorios con derechos forales como Aragón, Navarra y País Vasco, presentan regímenes matrimoniales que son similares entre sí pero distintos al resto de España basados en la Comunidad de bienes. Y en el resto de territorios por defecto se contrae matrimonio en régimen de gananciales. Cierto es que antes y después de contraer matrimonio se pueden suscribir capitulaciones matrimoniales y cambiar el régimen económico matrimonial. Pero ninguno está exento de problemas en caso de divorcio o ruptura.

¿Por qué un contrato de estas características, excelentemente representado en la genial película de Catherine Zeta Jones y George Clooney, 'El amor cuesta caro', es más habitual en países anglosajones?

Sin perjuicio de que su práctica está más arraigada en países anglosajones, como Estados Unidos, en nuestro país los contratos en dicho sentido que se firman pueden ser legales, es decir, no están prohibidos, al imperar el principio de libertad contractual entre los esposos en relación con el derecho constitucional de libertad, siempre y cuando no resulten dañinos para los hijos, contrarios a la Ley y buenas costumbres, o gravemente perjudiciales para los cónyuges (Art. 1323 del Código Civil) al prevalecer el principio rector de protección a la familia y a la infancia del Art. 39 de la Constitución española.

Los acuerdos prematrimoniales no se muestran en nuestro país como la práctica más habitual al no estar arraigada en nuestra conciencia la idea de negociar los términos de un posible divorcio antes de contraer matrimonio. Desde luego desagradable puede serlo y muy poco romántico, pero también puede resultar realmente útil firmar un acuerdo prematrimonial antes de contraer matrimonio de cara a un posible divorcio futuro.

A la vista de los datos de divorcios y separaciones en nuestro país, ¿quizás sea la hora de poner esta medida sobre la mesa?

Quizás sea la hora de plantear el debate sobre la necesidad de su regulación expresa en nuestra legislación al tender cada vez más las personas a esclarecer los términos de su salud financiera en caso de divorcio, así como que en la actualidad se contempla en la mentalidad una posible futura ruptura a la hora de contraer matrimonio como opción posible dentro de la libertad personal del individuo. Asimismo, actualmente hay más equidad entre el patrimonio de cada uno de los esposos, es decir, que ambas partes de la pareja trabajan e intervienen en el sostenimiento de las cargas familiares. No nos engañemos, los acuerdos prematrimoniales regulan, no sólo cuestiones paterno-filiales en caso de divorcio sino, ante todo, amplias cuestiones de naturaleza financiera y patrimonial.

Pueden contemplar futuras indemnizaciones, compensaciones económicas, determinar el futuro del patrimonio común, asunción de posibles deudas de cada uno de los esposos o de ambos, proteger la herencia de hijos nacidos de un matrimonio anterior, o asegurar el destino de la empresa de uno de los consortes o del negocio familiar. Del mismo modo pueden regular las finanzas del matrimonio o la forma de asumir las cargas del mismo, a título ejemplar no limitativo. Sin duda son el elemento más esclarecedor en cuanto a la posibilidad de ruptura desde el punto de vista económico, patrimonial y familiar.

Poner todas esas cartas boca arriba puede darte mucha información de la pareja antes de iniciar una vida en común.

Es real la afirmación de que también representan inconvenientes, y el más destacable supone tener que protagonizar una intensa negociación que contempla un posible escenario de ruptura con la desconfianza que eso genera entre la pareja. En todo caso, deberíamos entender que al estar regulado el matrimonio legalmente, también representa en sí un contrato jurídico que puede tener una duración determinada. Y desde ese punto de vista resulta más natural contemplar un posible final, al igual que se regulan las herencias y todos entendemos que el fallecimiento llegará.

¿Cree que la sociedad española está preparada?

Posiblemente aún falte tiempo para implementar en España la práctica de los acuerdos prematrimoniales, si es que se llega a implementar, al no acompañar la mentalidad generalizada en dicho sentido, pues como una vez leí muy acertadamente «cuando hay familia no se piensa en lo jurídico, y cuando se piensa en lo jurídico ya no hay familia», que en el refranero español equivaldría a decirlo mismo que «uno sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena». Tampoco es cuestión de comparar sistemas jurídicos, ni mucho menos comparar nuestra legislación con la americana, vaya por delante la libertad individual de cada individuo de acuerdo con sus sentimientos y prioridades.

Pero no se puede negar la utilidad de los acuerdos prematrimoniales, no sólo en el sentido expuesto, sino como acertado instrumento para sentar las bases de una posible separación o divorcio y evitar así futuros conflictos.