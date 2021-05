El parto respetado de Mariam y Erik: mucho rock and roll y cronoterapia para dar a la luz Esta pareja de padres primerizos eligió escuchar música durante el expulsivo

Carlota Fominaya SEGUIR MADRID Actualizado: 27/05/2021 00:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tonos morados, mucho rock and roll... Mariam y Erik optaron por un plan de parto respetado y alternativo para dar a luz a su hijo Luca. Para ello eligieron la «Maternity Room» del Hospital La Salud de Valencia. «La experiencia de dar a luz y dilatar en la Maternity Room fue un acierto. Hasta que no pruebas la sala, no te imaginas hasta qué punto es acogedora», asegura Mariam. «No es un quirófano ni una habitación de hospital, es una sala con luz tenue, muy bien decorada, con una especie de árbol de la vida pintado en la pared… tenía lo que pedía en cada momento. La verdad es que la experiencia fue muy bien. Ayuda mucho el hecho de