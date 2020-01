«Me llegué a gastar más de 50 euros a la semana en un videojuego» Los jóvenes de entre 18 y 25 años en 2018 alcanzaron un gasto medio anual en juego de 220 euros

«Me llegué a gastar más de 50 euros a la semana en um videojuego», reconoce Jéremy, de 16 años, alumno del madrileño IES Salvador Dalí. Y como este jóven, más de un tercio de españoles se inicia en el juego y apuestas on line sin haber cumplido los 18 años y, una vez alcanzada la mayoría de edad, gastan cada vez más en apuestas. Concretamente, los jóvenes de entre 18 y 25 años en 2018 alcanzan un gasto medio anual en juego de 220 euros, una cifra que se ha visto incrementada en un 30% respecto al año anterior, según los expertos de AFI, Escuela de Finanzas, e Intrum, empresa de gestión de créditos y activos, responsables de impartir la segunda edición de talleres de educación financiera para estudiantes madrileños de 3º y 4 de la ESO.

Es importante que los jóvenes sepan, prosigue Verónica, que son un colectivo de «alto riesgo». «Os buscan a vosotros, precisamente por vuestra juventud, porque si consiguen que juguéis de forma compulsiva tenéis muchos años por delante enganchados, y ellos van a tener muchos años para obtener lo que quieren de vosotros», advierte esta profesional. «El juego tiene todos los ingredientes para enganchar (jugadas fáciles en el inicio, regalos de bonos, pérdida de la noción del tiempo, publicidad invasiva...) y la adicción al juego es una patología, una enfermedad que requiere del diagnóstico, del tratamiento y apoyo de especialistas», recuerda. «Es una industria se ceba con las debilidades del ser humano», añade.

«Los jóvenes españoles son muy activos en cuanto a consumo se refiere. La llamada generación Z, aquellos nacidos después de 1995, tienen aficiones relacionadas con la tecnología, y gran parte de su presupuesto lo invierten a través de internet», explica Verónica, una de las expertas de Intrum. «¿Qué ocurre? Que no son conscientes de que uno de los problemas derivados de este ocio on line es el gasto que hacen de sus ahorros en páginas que pueden conducirles a problemas económicos». En concreto, el riesgo de endeudamiento es enorme es enorme en esta población, pero si hablamos de destinar los ingresos de la paga mensual, no parece el mejor de los destinos... Debemos pensar que ese dinero podría contribuir a construir nuestros sueños», sugiere.

Término coste-oportunidad

«¿Habéis oído alguna vez el término "coste-oportunidad"? Es a lo que uno renuncia para hacer otra cosa. Por ejemplo, con el dinero invertido en juegos de azar al año, un joven se podría pagar un tercio del ansiado carné de conducir que les dará más libertad de movimiento e independencia, con un coste aproximado de 692 euros. Dependiendo de la provincia, incluso pueden llegar a pagar la mitad del precio, como en Badajoz o A Coruña». Esto es solo un ejemplo, pero Verónica lanza a la clase la siguiente pregunta: «¿Cómo vais a financiar esos próximos años de vuestra vida que os permitirán ser más autónomos el día de mañana, sacaros el carné de conducir, estudiar, etcétera?».

«Cuando os ofrezcan algo gratis, pensad también que estáis regalando datos (vuestro patrón de consumo, vuestra ubicación, permiso para que te envíen mensajes recordatorios...) Pueden resultar siendo más caros aquellos servicios aparentemente gratis pero... recordad: ¡no hay nada gratis en esta vida!».

No creáis, concluyó Verónica, «que van a perder dinero con esos euros que aparentemente te regalan, ya que la "banca siempre gana". El total del mercado de la industria de juego en España obtuvo 8.400 millones de euros de beneficios, una vez entregados todos los premios. Una cantidad que supone el coste de todos los estudiantes de Erasmus durante cuatro años. No hablamos de algo anecdótico...».

Un hospital público de Madrid albergará el nuevo centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías para jóvenes El problema ya es de tal calibre que un hospital público de la Comunidad de Madrid albergará el nuevo centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías para jóvenes con el objetivo de que «todos los padres que tengan la sospecha de que sus hijos puedan estar siendo víctimas de adicciones puedan acudir pronto a un profesional que estudie y analice cómo se encuentra y ver de qué manera puede salir». Así lo avanzó presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista concedida a Europa Press, donde reconoció que la idea de la Consejería de Sanidad es que posteriormente se implante también en otros, para que sean referencia de sus centros de salud. «El tema de la ludopatía se ha convertido en un problema y, precisamente por un problema de salud pública, no podemos mirar para otro lado. Nos estamos encontrando que en muchos municipios hay más casas de apuestas que casas de la juventud. Más oferta para las adicciones que para la información y para dar herramientas a los jóvenes para salir adelante», reconoció.

