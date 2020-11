El llanto de Nayara, la granadina de 9 años que no olvida los abrazos perdidos La pequeña de 9 años, prematura y con problemas de visión, ha escrito un libro sobre lo que le ha enseñado este tiempo de pandemia y confinamiento

Nayara Granados tiene 9 años y sabe muy bien lo que son los abrazos perdidos, aquellos que nada más nacer no pudo recibir. Fue prematura. Tuvo que quedarse un tiempo hospitalizada sin recibir el calor de sus padres y abuelos a los que hoy adora. Con su diminuto cuerpecito fue superando desde su incubadora diferentes obstáculos, pero no pudo evitar la pérdida de visión.

Hoy, con 9 años, reconoce que la pandemia le ha hecho volver a sentir lo que es no poder abrazar a sus abuelos debido al distanciamiento social que el coronavirus ha impuesto en nuestras vidas. «Me da mucha pena —asegura entre lágrimas— yo les quiero muchísimo y antes venían a casa y jugábamos y nos reíamos un montón. Siempre nos dábamos muchos besos y abrazos y a mí me encantaba. También echo mucho que me cuenten todas esas historias de cuando ellos eran pequeños y saber cómo era la vida antes de que yo naciera».

A pesar de su corta edad, durante el confinamiento a Nayara se le ocurrió que a ella también le gustaría contar a sus nietos historias sobre cómo es su vida ahora «pero sobre todo, lo que es el confinamiento porque nunca antes se ha vivido una situación parecida de estar todos metidos en casa sin poder ver a la familia por la amenaza de un bicho».

No lo dudó y empezó a escribir un cuento al que llamó «Los abrazos perdidos». En sus páginas narra la historia de una abuela que vive en el año 2070, tal y como Nayara se ve en el futuro, y que cuenta a sus nietos cómo se vivió la pandemia y el gran aprendizaje que se pudo sacar de aquella experiencia: lo valiosa que es la vida y la importancia de las cosas simples y del contacto humano.

Cuando le dio el cuento a su madre para que lo leyera le encantó y se lo enseñó a su profesora Verónica Rodríguez, que forma parte del equipo de atención educativa de la ONCE para impulsar la inclusión de estos estudiantes en las aulas.de apoyo de la ONCE. Al final decidieron publicarlo en Destino Infantil. «Cuando me lo dijeron me puse muy feliz, pero me quedé sin palabras por la emoción».

«Me he dado cuenta de todo lo que les quiero»

Esta pequeña, que vive en Algarinejo (Granada) y estudia 4º de Primaria, confiesa que la pandemia ha supuesto para ella «una lección muy importante porque casi siempre estamos pensando en nuestras cosas, en estar jugando con los amigos, en los juegos..., pero lo más importante que tenemos son los ratos en compañía de la familia y cuando no tienes a tus seres queridos y no puedes verles uno se da cuenta de lo valiosas que son esas personas en la vida. Me da muchísima pena no poder estar con mis abuelos —repite de nuevo entre sollozos—. Me he dado cuenta de todo lo que les quiero y necesito».

Explica que cuando la abrazan «siento alegría, seguridad, que el cuerpo expulsa los problemas y noto alivio. Calma». A los niños que, como ella, no pueden sentir el abrazo de sus familiares «les diría que es normal pasarlo mal, pero que tengan esperanza porque muy pronto pasará el peligro de este virus. Mientras llega ese momento, una buena idea es escribir lo que sentimos, nuestros sentimientos y luego dárselo para que lo lean y ellos también se sientan mejor».

El cuento se realizará también en formato accesible para personas ciegas por parte del Servicio Bibliográfico de la ONCE, que lo transcribirá a Braille, grabará una versión sonora y estudia hacer una edición con materiales en relieve para su lectura con los dedos por parte de «peques» con discapacidad visual.