«Este Black Friday los padres no deberían comprar un móvil a niños de 5º y 6º de Primaria» Es el momento, advierte David de Cubas, psicólogo y autor del libro «Educación familiar en la era digital», «de tomar el control ante un despropósito social que se nos ha ido de las manos»

Carlota Fominaya SEGUIR MADRID Actualizado: 27/11/2020 01:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy es Black Friday y los españoles, un año más, compraremos en masa tecnología. Una realidad que contrasta con la queja constante de los padres y madres por el enganche que sus hijos e hijas tienen con las pantallas: sean de un móvil, la Play, una tablet o el ordenador. La fotografía se repite en casi todos los hogares: niños pequeños con un teléfono o una tablet para que dejen tranquilos a sus papás y mamás, preadolescentes que no se dedican a otra cosa que no sea jugar con la videoconsola, adolescentes que queman las redes sociales y adultos que no saben vivir sin el smartphone de última generación o sin ver series en una plataforma de contenidos.

Es el

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información