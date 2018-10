Un año después del #MeToo, ¿para qué ha servido? Ya se ha producido el primer encarcelamiento de un famoso, y las protestas han parado varios procesos políticos

Actualizado: 05/10/2018 18:31h

Como si de una torre de naipes se tratara, la caída, hace un año, del todopoderoso productor hollywoodiense Harvey Weinstein acusado de abusar de actrices y trabajadoras del sector para lanzar su carrera, provocó un efecto en cadena que ha llegado hasta en el Parlamento Europeo o la política estadounidense. Las mujeres, agrupadas bajo el movimiento #MeToo a iniciativa de la actriz Alyssa Milano, decidieron que no iban a callar más ante estos abusos. «Si has sido acosado o agredido sexualmente, escribe "Me Too"», pidió. Y desde ahí, el movimiento fue ya imparable.

En Hollywood fueron muchos más los nombres que se unieron al de Weinstein: Kevin Spacey, Brett Ratner, Louis C.K., Dustin Hoffman, Bryan Singer, James Franco o Jeffrey Tambor. Incluso la edición de ese año de los Globos de Oro, uno de los eventos más importantes del panorama audiovisual, estuvo pintada de negro («Time's up» o «El tiempo se acabó», denunciaban, sobre todo, las actrices, más concienciadas que nunca). Y resultó que más allá de Hollywood, también fueron destapados abusos de ejecutivos televisivos como Leslie Moonves o Roy Price.

En medio de la ola llegó la condena al médico del equipo estadounidense de gimnasia, el doctor Larry Nassar, a entre 40 y 175 años de cárcel por abusar de más de cien jóvenes gimnastas. «Es un honor y un privilegio sentenciarle para que nunca pueda volver a caminar fuera de una prisión» comentó la juez Rosemaria Aquilina tras comunicar su pena. El #MeToo veía posible que se pueda hacer justicia, aunque todavía este no era uno de los suyos.

Poco tuvo que tardar el movimiento para ver condenado a uno de su ámbito. Este mismo mes de septiembre, el cómico Bill Cosby conseguía el dudoso honor de ser el primer famoso condenado por abuso sexual desde el #MeToo. El «papá de América» se declaró culpable de tres delitos, y debe cumplir entre tres y diez años de prisión.

Las mujeres empezaron a tomar conciencia de la importancia de denunciar y hacer públicos sus abusos para que no se volviera a repetir, y el ámbito hollywoodiense se expandió. Al Franken, senador demócrata por Minesota, renunció a su cargo después de que hasta ocho mujeres lo acusaran. O Roy Moore, el candidato republicano al Senado por Alabama, que pese a ser el protegido de Trump, perdió en los comicios de diciembre.

El movimiento #MeToo sigue vivo, y el ejemplo más reciente es la presión que está ejerciendo sobre el proceso de nominación en el Tribunal Supremo de EE.UU. del juez Brett Kavanaugh, acusado públicamente de abusos sexuales por tres mujeres. Este mismo jueves fueron detenidas 300 personas, entre ellas las actrices Amy Schumer y Emily Ratajkowski cuando protestaban contra su candidatura.