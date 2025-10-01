Suscribete a
ABC Premium

«No es todo genético. La memoria de trabajo se puede entrenar y ayuda a obtener mejores resultados académicos»

«Entrenar esta capacidad mental, que nos permite concentrarnos, planificar y resolver problemas, puede transformar el futuro de un niño», asegura Álvaro Fernández Ibañez

Velocidad de procesamiento: qué es, y cómo influye en la inteligencia de tu hijo

«No es todo genético. La memoria de trabajo se puede entrenar y ayuda a obtener mejores resultados académicos»
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El experto internacional en Neurotecnología y Neurociencia aplicadas, Álvaro Fernández Ibañez, habla con verdadera pasión de todo aquello referente al cerebro. La última apuesta del CEO de 'Sharp Brains' y coautor, junto al neurocientífico Álvaro Pascual-Leone (Harvard) de libros como 'El cerebro que cura', ... es una plataforma llamada Nuroe, enfocada a mejorar la memoria de trabajo. «Es como la memoria RAM de un ordenador, que es aquella que te permite tener varios 'programas' abiertos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app