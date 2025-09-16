Cómo entrenar la memoria de trabajo para que tu hijo mejore su rendimiento en el colegio

«La memoria de trabajo es la capacidad del cerebro para retener y manipular información durante un periodo corto de tiempo mientras se piensa o se actúa. Se podría hacer una analogía con la memoria RAM de un ordenador, que es aquella que te permite tener varios 'programas' abiertos. Está implicada en muchos procesos y hoy en día, gracias a la plasticidad neuronal, se puede mejorar», advierte Álvaro Fernández Ibáñez, experto internacional en Neurotecnología y Neurociencia aplicadas, CEO de 'Sharp Brains' y coautor, junto al neurocientífico Álvaro Pascual-Leone (Harvard) de libros como 'El cerebro que cura'.

La propuesta de Fernández Ibañez, que acaba de llegar del 'Summer Davos' en Tianjin, China, donde ha estado colaborando con el Foro Económico Mundial, pasa por un entrenamiento específico enfocado en mejorar esta habilidad cognitiva, «que sabemos que está implicada en los resultados académicos de los menores. No es una varita mágica pero puede marcar diferencias sustanciales». La idea de este profesional es extrapolar la intervención, antes reservada a ámbitos académicos o clínicos, a la población adulta pero también a aquella en edad escolar a través de una App llamada Nuroe.

La importancia de la memoria de trabajo es enorme. «Es la que se utiliza, por ejemplo, cuando los niños escuchan un problema de matemáticas, recuerdan sus datos y, al mismo tiempo, calculan la solución. Se trata de un sistema que mantiene la información de manera temporal mientras seleccionamos, usamos, actualizamos y manipulamos la que nos interesa. Algo así como la 'pizarra mental' que permite mantener activos ciertos datos mientras se piensa y actúa. Y como cualquier proceso cognitivo –admite–, se puede entrenar y mejorar a lo largo de nuestra vida, gracias a la plasticidad neuronal», explica Raquel Balmaseda, Doctora en Psicología y neuropsicóloga y directora del Máster en Neuropsicología Clínica de UNIR. Para ello, lo ideal, explica Balmaseda, es realizar actividades que obliguen al cerebro a retener y manipular información al mismo tiempo: «No se trata de memorizar de manera mecánica, sino de jugar con los datos en la mente».

Cómo mejorar

Su desempeño, prosigue Balmaseda, «está relacionado con el rendimiento escolar, la comprensión lectora, la capacidad para resolver problemas, e incluso con aspectos no estrictamente académicos como el autocontrol y la regulación emocional. Dicho de otro modo: los niños con una mayor memoria de trabajo tienden a desenvolverse mejor en el colegio y a manejar con más éxito los retos de la vida diaria».

Por contra, prosigue, «cuando esta capacidad es pobre, tenemos dificultades para retener gran cantidad de información o almacenarla durante tiempos prolongados, así como manipular información de manera mental, lo que derivará en una pérdida de eficiencia cognitiva». Invertir en su desarrollo desde edades tempranas, sugiere la directora del máster en Neuropsicología clínica de UNIR, «significa dar a los menores una herramienta poderosa no solo para mejorar en la escuela, sino también para afrontar con mayor seguridad y flexibilidad los desafíos del futuro».

La efectividad de este tipo de entrenamiento ha sido recogida por 'The impact of Working-Memory Training on Children's Cognitive and NonCognitive Skills', un estudio independiente liderado por la Universidad de Zurich, que siguió durante tres años a más de 500 escolares en Alemania. Los resultados reflejan que los niños que hicieron el programa mejoraron la memoria de trabajo y mostraron avances significativos en materias y aspectos como geometría, lectura, autocontrol y cociente intelectual, con un impacto comparable al desarrollo cognitivo obtenido tras un año adicional de escolarización.

De hecho, tres años después del entrenamiento, un 46 por ciento de estos alumnos pudo acceder al Gymnasium (la vía académica superior en Alemania), frente al 30 por ciento del grupo de control, lo que demostraría que se trata de unos beneficios «que incluso se acumulan con el tiempo», asegura Torkel Klinberg, profesor del afamado Karolinska Institutet de Suecia y cofundador, junto a Fernández Ibáñez, de Nuroe..