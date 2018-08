Cómo jugar al «ga-ga», la diversión de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía Las reglas de la peculiar versión del balón prisionero que conocieron de campamento en Estados Unidos

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en el posado de la Familia Real al comienzo de sus vacaciones estivales en Mallorca, contaron a la prensa que, durante su estancia en un campamento de verano en Estados Unidos, habían practicado muchos deportes y, entre otras actividades, se habían divertido con un juego llamado «ga-ga». Ante el desconcierto por ese juego desconocido, la hija pequeña de los Reyes esbozó en qué consistía, y Don Felipe aclaró que se trataba de un especie de «balón prisionero».

En efecto, el «ga-ga» es un juego similar al balón prisionero, pero con características propias. Estas son sus reglas, aunque las normas, como todo juego de patio no son inamovibles.

Pista

Al «ga-ga» se juega en una pista cerrada octogonal, en una superficie plana y diáfana, sin obstáculos. Puede ser de arena o lisa. De lado a lado debe haber una distancia de al menos seis metros. Las pistas habituales oscilan entre los seis y ocho metros. Si no se dispone de medios para una una pista reglamentaria, cualquier espacio cerrado y diáfano es suficiente.

Pelota

Una pelota de goma es ideal. Con una pelota de voleibol o fútbol también se puede jugar perfectamente. Una muy pesada puede doler, sobre todo si se juega con niños pequeños, y con una muy pequeña es complicado jugar.

Jugadores

No hay límite; depende de las dimensiones de la pista. El juego está pensado para un número alto de jugadores, así que una cifra mínima debería ser de al menos cinco personas dentro del terreno. Hay libertad total de desplazamiento dentro de la pista.

Comienzo

Todos los jugadores deben comenzar con una mano tocando la pared de la pista. La persona que inicia el juego grita «¡ga!» —los demás responden «¡ga!» para indicar que están preparados—, y lanza la pelota al aire o hacia un lado. Cuando haya rebotado tres veces puede comenzarse a golpear. En cada uno de los dos primeros botes, todos los jugadores gritan «¡ga!», y en el último bote, «¡go!» («¡adelante!», en inglés). Así, dirán: «Ga-ga, ¡go!»

Juego

Atacar. Lanza la pelota a otros jugadores. No se puede agarrar la pelota para lanzarla a un jugador. Se debe golpear con la mano abierta o el puño cerrado. No se puede golpear la pelota dos veces consecutivas, a no ser que haya tocado en una de las paredes entre golpe y golpe.

Defender. Usa las manos para bloquear el golpe. Salta las pelotas bajas y esquiva las altas. Corre y muévete por la pista libremente.

Postura

Juega con las piernas flexionadas y encorvado para ganar agilidad y flexibilidad. Pon los brazos delante de las piernas con las palmas de las manos hacia afuera para evitar ser golpeado con la pelota y acabar eliminado. Nunca des las espalda a la bola.

Eliminaciones

-Cuando el balón golpea en las rodillas o por debajo de ellas. Si golpea por encima, continúa dentro del juego.

-Dos golpes consecutivos a la pelota, aunque uno de ellos haya sido involuntario.

-Un bloqueo o golpe con la cadera está permitido, pero no puñetazos ni patadas.

-No está permitido encogerse con las manos cubriendo las piernas para evitar ser golpeado en ellas.

-Cuando un jugador saca la pelota de la pista.

-Cuando un jugador coge la pelota en el aire, el último jugador en tocarla es eliminado.

Eliminados

Hay dos modalidades. La primera es que se queden dentro de la pista y su función sea como la de una pared. La segunda es que salgan de la pista y participen intentando golpear a un jugador del interior para sustituirlo en el terreno de juego o cojan una pelota en el aire.

Final

Cuando solo queden dos jugadores dentro de la pista, se convierte en un duelo. Los finalistas pueden golpear hasta tres veces seguidas la pelota, pero no agarrarla. Gana quien logre permanecer en la pista sin ser eliminado.