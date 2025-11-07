Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Cómo el vestuario de Rosalía se ha convertido en un elemento más en la promoción de su nuevo disco 'Lux'

Entre McQueen, Givenchy, Gucci y Balenciaga, el estilismo de la cantante se ha convertido en una herramienta más de comunicación

Crítica de 'Lux' de Rosalía, una catedral de pop y ópera para las masas

Los estilismos con los que Rosalía arrasó en París antes de presentar Bergahain

Tras días de eventos y presentaciones alrededor del mundo, varios errores de producción, la filtración del álbum 48 horas antes de su lanzamiento y la escucha anticipada para un millar de afortunados, 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, ve por fin ... la luz oficialmente este viernes 7 de noviembre. Unos días antes, la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya se transformaba en un templo par una escucha anticipada donde la artista apareció envuelta en un diseño hecho a medida de Gucci, firmado por su nuevo director creativo, Demna Gvasalia.

Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

