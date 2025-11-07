Cómo el vestuario de Rosalía se ha convertido en un elemento más en la promoción de su nuevo disco 'Lux'

Tras días de eventos y presentaciones alrededor del mundo, varios errores de producción, la filtración del álbum 48 horas antes de su lanzamiento y la escucha anticipada para un millar de afortunados, 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, ve por fin ... la luz oficialmente este viernes 7 de noviembre. Unos días antes, la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya se transformaba en un templo par una escucha anticipada donde la artista apareció envuelta en un diseño hecho a medida de Gucci, firmado por su nuevo director creativo, Demna Gvasalia.

Hace algo más de una semana, la artista desvelaba el videoclip de 'Berghain', firmado por Nicolás Méndez, de la productora audiovisual Canada, que ya firmó Malamente, uno de los temas del disco 'El mal querer' y cuyo titulo hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín. Un tema que ha sorprendido e impactado musicalmente en muchos aspectos y cuya estética tampoco ha pasado desapercibida para el universo 'fashion'.

Noticia Relacionada Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios» I. Asenjo La artista catalana del Motomami reflexiona en una entrevista y un pódcast sobre la fe, unos días de que se publique su nuevo disco - Lux - el 7 de noviembre

Una estética mística que ya se anticipaba en los últimos meses cuando la cantante no paraba de vestir de blanco y de incluir en sus estilismo ciertos mensajes de aire religioso. Durante la última Semana de la moda de París, su estilista de confianza, José Carayol, escogió para ella diferentes estilismos de color blanco con los que asistió a los desfiles de Schiaparelli, Dior o Julie Kiegels, donde la artista sorprendió con sus axilas teñidas también de blanco o con un tocado negro de Vivas Carrión que cubría su mirada y que combinó con un vestido de lencero de la última colección que Palomo Spain acababa de presentar en Madrid.

La diseñadora murciana Paula Cánovas del Vas firmaba la falda, -también blanca-, con la que Rosalía se presentó en la madrileña Plaza de Callao para presentar el videoclip.

Mientras que un vestido de Alainpaul ha sido la prenda con la que la artista viste en la portada del nuevo y esperado álbum, representando a una especie de monja y con un estilismo firmado por las estilistas Chloé y Chenelle Delgadillo.

Días antes del lanzamiento del disco, la cantante calentaba motores publicando una foto suya abrazando el vinilo de 'Lux' con su reconocible portada. Un momento para el que escogió una falda con gran volumen de l a última colección de Thom Browne, tal y como publicaba en sus redes.

Una imagen en la que también llama la atención su «nuevo pelo», en el que la catalana luce un nuevo mechón rubio que rodea su cabeza y lleva a compararlo con un halo. La propia cantante subió un video en TikTok donde compartió el paso a paso para crear el «halo rubio» sobre su melena oscura.

El vestuario para Berghain

A lo largo de los más de tres minutos que dura la canción e inspirada en el legendario club techno berlinés que le da nombre, el video se mueve entre el misterio y el fervor religioso en los que el vestuario cobra un gran protagonismo con piezas de archivo que cobran aquí un gran significado. En la primera escena, la artista aparece con un diseño de la colección otoño-invierno 2002 de Alexander McQueen, un vestido negro para cuya colección el diseñador se inspiró en la obra de Tim Burton. También firmados por McQueen son los «tacones-rosario» que aparecen en el filme, pertenecientes en este caso a la colección primavera-verano 2003, que ratifican el tono religioso de la nueva era de Rosalía.

Detalles de algunos de los estilismos de Rosalía en Berghain Redes sociales

Con la orquesta caminando tras ella, la catalana reaparece enfundada en un conjunto gris, ideado también por McQueen pero en este caso del archivo de Givenchy de 1997, en la que fue su segunda colección para la casa de lujo francesa.

Como una auténtica Blancanieves, Rosalía aparece en escena rodeada de animales y ataviada con un vestido de Balenciaga (primavera-verano 2004) y una cinta roja en el pelo. Uno de los looks más destacados del vídeo.

La catalana termina con otra prenda de la colección Irere de McQueen, un top repleto de botones nacarados con el que la artista termina convertida en paloma, símbolo de pureza y divinidad para dejar claro que su obra es mucho más que música.

Aunque, en esta ocasión no hay presencia de marcas 'made in Spain' como tal, el vestido de Balenciaga y las sandalias-rosario han sido cedidos por Algo Bazaar, una tienda con sede en Barcelona fundada por Gerard López en 2017 «a medio camino entre archivo de prendas y tienda online», que cuenta con un gran catálogo de prendas de archivo de los años 90 y principios de los 2000 entre el que se incluyen piezas de otros diseñadores como Helmut Lang, Martin Margiela o Tom Ford.