Polka dots: el estampado de lunares que ha conquistado a las famosas

Dua Lipa es una de las famosas a las que más hemos visto con este estampado

Los polka dots se han convertido en el estampado del momento. Actrices, modelos e incluso royals se han rendido ante él, demostrando que los lunares pueden ser tan sofisticados como divertidos. Esta nueva temporada, el celebre print ha pasado del flamenco al Hollywood más actual ganándose un lugar privilegiado en el armario de algunas de las expertas en moda más reconocidas.

Y es que este furor no sólo está en las celebrities, también en las pasarelas. Casas como Carolina Herrera o Dolce & Gabanna han apostado por reinventarlo en vestidos fluidos o conjuntos bicolor. Esto confirma que los polka dots son mucho más que un guiño vintage, son un recurso de estilo que se escoge cada temporada y que evoluciona con el tiempo.

Pero si algo muestra su éxito continuo es su gran versatilidad. Desde el look sofisticado de Valentino que mostró Dua Lipa en sus redes sociales hasta el aire desenfadado y más casual de Bella Hadid con un conjunto dos piezas, los lunares se adaptan perfectamente a cada ocasión. Ya sea en versión mini para darle un toque sofisticado hasta más grande para un resultado más llamativo incluso con colores muy llamativos, este estampado conquista a todo el mundo porque tiene la capacidad de transformar cualquier outfit en glamour y estilo.

El protagonista del armario de las celebrities

La princesa Marie de Dinamarca, Lily Collins y Elsa Pataky muestran el lado más sofisticado de este estampado gtres

La princesa Marie de Dinamarca muestra como este print es perfecto para todo tipo de ocasiones, incluidos los actos más sofisticados. Lily Collins también lo luce en la grabación de la nueva temporada de Emily in Paris, con dos looks: un dos piezas blanco y negro con grandes lunares y un vestido negro de raso negro con puntos blancos más disimulados. Elsa Pataky optó por un vestido blanco y negro con una gran flor en la parte del pecho para un evento. Con el ejemplo de la cantante británica anteriormente mencionado, se muestra que los polka dots son perfectos en cualquier combinación y gama cromática.

El vestido de la izquierda de Carolina Herrera y el de la derecha, de Dolce&Gabanna, elegido por Hailey Bieber carolina herrera/dolce&gabanna/gtres

Y es que su característico contraste combina tradición y modernidad, como podemos ver en la nueva colección de Carolina Herrera, con un vestido de Chiffon negro con puntos blancos, o el vestido satinado de Dolce & Gabanna que llevó Hailey Bieber a la presentación de la fragancia de su amiga, la modelo Bella Hadid. Este toque de elegancia atemporal a los looks más sofisticados hacen que siga siendo un sinónimo de estilo y distinción.

Los looks más 'street wear' de mano de Dua Lipa y Bella Hadid @dualipa/@bellahadid

También lo encontramos en outfits más street wear como el caso del dos piezas formado por un pantalón corto y un top a juego que Bella Hadid publicó en una serie de fotos en sus redes sociales. Dua Lipa es una gran admiradora de este estampado ya que ha mostrado en varias publicaciones de su Instagram diversas prendas como el vestido anteriormente mencionado o unos bikinis que ha llevado durante sus vacaciones.

Lejos de convertirse en un guiño a lo retro, los lunares se consolidan como un estampado de lo más universal de la temporada. Ha destacado en pasarelas, eventos y en el street wear, demostrando que han pasado de ser un simple detalle a un símbolo de elegancia, sofisticación y estilo. Los polka dots conquistan a las famosas y están listos para conquistar todos los armarios.