Los looks de Dakota Johnson en 'Materalists' adelantan las tendencias de moda del otoño

Dakota Johnson protagoniza, junto a Pedro Pascal y Chris Evans, la película 'Materialistas', dirigida por la directora y guionista coreano-canadiense Celine Song. Estrenada en España el 14 de agosto, cuenta la historia de Lucy, una joven casamentera de la ciudad de ... Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta hasta que ella misma se ve envuelta en un triángulo amoroso.

En pleno rodaje, la intérprete acaparó las miradas por sus estilismos, que son todo un escaparate de tendencias que dominarán este otoño. Botas altas que alargan la silueta, los bolsos XXL que mezclan estilo y practicidad, abrigos y chaquetas de cuero, un imprescindible en el entretiempo, los vestidos con deportivas que unen comodidad con elegancia y los volantes, que aportan movimiento y feminidad a toda prenda. Sus looks se anticipan a lo que muy pronto veremos en las tiendas y en las calles. Algunas de estas modas regresan, otras se estrenan con fuerzas y varias ya se han consagrado como básicos eternos del armario otoñal. ﻿

Desde ABC Estilo, mostramos algunos de los outfits de Dakota Johnson en su nueva película.

Bolsos XXL: más espacio y más estilosos

Dakota Johnson en el set de 'Materialistas' gtres

Este look de Dakota Johnson muestra una tendencia que viene pisando fuerte: los bolsos XXL. La moda actualmente gira hacia lo práctico y cómodo y este tipo de complemento es perfecto. Este otoño podremos ver todo tipo de modelos, desde los más sencillos a los más estructurados, convirtiéndose en algo mucho más que un simple bolso, transformando un 'outfit' sencillo en algo actual. Además, es muy funcional ya que permite llevar todo a mano en un mismo lugar, sin necesidad de llevar poco por un espacio limitado.

Botas altas: un acierto total

En el rodaje de una de las escenas de la película gtres

Las botas altas comenzaron a ser un símbolo de estilo ya la temporada pasada y esta no es para menos. Se llevan de todo tipo: de piel, con acabados metalizados, de tacón ancho o más finito. La clave de este tipo de zapatos está en cómo se combinan. Como podemos ver en la foto de Dakota Johnson, la minifalda y las botas altas casan perfectamente, al igual que ponerlas con vestidos midi o incluso con pantalones rectos, donde los metes por dentro de ellas. El resultado es mucha presencia, elegancia y refinamiento.

Abrigos y chaquetas de cuero

La actriz Dakota Johnson en una escena de 'Materalists'. gtres

El cuero ha venido para quedarse. Y es que ahora no sólo hay chaquetas de cuero, también hay blazers rectas y abrigos largos. En colores tradicionales como el negro o el marrón pero también en otros tonos como el vino, el azul klein o el verde oscuro se han convertido en apuestas seguras en prendas hechas con este material para el entretiempo. La clave está en los contrastes, combinar una chaqueta de cuero con un vestido o un abrigo largo con unos vaqueros, una camiseta básica y unos zapatos planos, como vemos en la fotografía.

Los vestidos y las deportivas: la combinación estrella

Dakota Johnson con vestido y deportivas. gtres

El mix vestido y zapatillas deportivas llega como una de las mezclas más top del otoño. Esta combinación se afianza como un símbolo de estilo urbano, mezclando lo elegante con lo cómodo. Lo bueno es que puede ser con cualquier tipo de vestido, desde el más refinado al más básico. El resultado es un look confortable que se adapta a todo tipo de circunstancias desde para ir a la oficina, a una cena o una comida.

En este look de Dakota Johnson también aparece otra tendencia que de nuevo será protagonista en otoño, los volantes. Estos son perfectos para aportar cierto dinamismo a la prenda, y un toque más femenino.

La fuerza de lo esencial

Lo básico es lo que gana. Con esta unión de prendas que lleva Dakota Johnson, podemos ver como lo básico gana terreno esta temporada. No es necesario más para derrochar glamour en el día a día: una camisa blanca básica, unos pantalones vaqueros rectos y unas deportivas cómodas.

Todas estas tendencias ya están disponibles en las nuevas colecciones de marcas como Zara, Mango, Pull&Bear o Massimo Dutti. Las propuestas llegan cargadas de estilo y versatilidad, fáciles de incorporar al día a día.