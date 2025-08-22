Suscribete a
ABC Premium
Directo
El incendio de Jarilla, «prácticamente consolidado» tras quemar 17.300 hectáreas

Los looks de Dakota Johnson en 'Materalists' adelantan las tendencias de moda del otoño

En su nueva película, la actriz estadounidense muestra diveros 'outfits' ideales para la vuelta a la rutina

Vestidos de verano por menos de 20 euros en las últimas rebajas

Lo último de moda en el set de grabación de 'Materialistas'
Lo último de moda en el set de grabación de 'Materialistas' gtres

Lola Agüero Mohino

Madrid

Dakota Johnson protagoniza, junto a Pedro Pascal y Chris Evans, la película 'Materialistas', dirigida por la directora y guionista coreano-canadiense Celine Song. Estrenada en España el 14 de agosto, cuenta la historia de Lucy, una joven casamentera de la ciudad de ... Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta hasta que ella misma se ve envuelta en un triángulo amoroso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app