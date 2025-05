Las marcas de ropa que llevan Quevedo y Rauw Alejandro y otros reyes del reguetón

La música urbana ha llegado para quedarse. El reguetón lleva un tiempo consolidado dentro del panorama musical y el estilo característico de los artistas más conocidos marca tendencias. De hecho, las marcas de lujo se han asociado con los reguetoneros más conocidos y estos han protagonizado muchas de sus campañas. Bad Bunny fue imagen de la colección Primavera/Verano 2022 de Jacquemus y J Balvin ha sido embajador de Dior Homme y Louis Vuitton. Pero las firmas 'streetwear' del panorama español tampoco quieren perderse la oportunidad de vestir a estas personalidades. Esta estética se ha hecho popular en los últimos años y combina el mundo de la calle con el de la moda; la ropa de chándal con la elegante y es típica de la Generación Z.

Nude Project

Los jóvenes decididos a emprender se han lanzado a la aventura de crear marcas que les identifiquen. Nude Project es una de ellas. Se inspira en la cultura americana, en el hip hop y en el estilo 'skater'. Fue fundada en 2018 por dos amigos, Bruno y Alex y su aparición supuso un auténtico 'boom'.

Nude Project es una de las marcas más conocidas del panorama español. instagram:nudeproject

Su éxito, según los creadores, reside en la comunidad que han hecho, no en la marca y a día de hoy, cuenta con más de 600.000 seguidores y ha vestido a grandes estrellas como Rauw Alejandro, Tiago o Bryant Myers. De hecho, Alex y Bruno crearon la marca en torno a una filosofía: apoyar a los artistas y darles visibilidad, de ahí su lema 'by artists, for artists'.

Fake Gods

Fake Gods también se ha sumado a la lista. La ropa de esta casa catalana se estrenó en 2021 por dos amigos, Eric Ruiz, un famoso youtuber que junto a su hermano Xbuyer tiene uno de los canales más seguidos y Mario Nuñez y desde entonces solo ha recogido éxitos. Los diseños cuentan con colores y estampados muy diferenciadores y acaban de lanzar su última colaboración con Quevedo, una bomber de estilo motera que han diseñado conjuntamente y que destaca por su estrella en el pecho, con la que el cantante hace referencia a su profesión.

Quevedo ha lanzado una colaboración junto a Fake Gods. Fake GODS

Belaguer

Estas firmas están generando mucho ruido. Belaguer se fundó en 2019 por Adrián González en Valencia y consiguió asentarse rápidamente en la cultura de la moda del país. Sus prendas con estampados, tipografías y bordados permiten versatilidad y además cuentan con una prenda característica de la firma, el pasamontañas.

El pasamontañas es una prenda característica de Belaguer. instagram:belaguer

Además, la marca no tiene concepto de género y todos sus diseños son unisex. Y como las 'drop streetwear' más importantes del momento, también ha vestido a artistas como Eladio Carrión y Quevedo.

Bounty Canarias

Cruz Cafuné acaba de sacar uno de los lanzamientos musicales más esperados. El artista ha lanzado su nuevo disco, 'Me muevo con Dios' y se posiciona como uno de los cantantes del momento. Por eso su vestimenta es también muy seguida por sus fans.

Bounty Canarias, uno de los mayores representantes multimarca de Europa con más de 30 años de experiencia, cuenta con marcas de lujo en su repertorio como Loewe, Valentino o Burberry y ha colaborado con el canario.

Bershka ft. BIZARRAP

El universo 'streetwear' no se ha quedado fuera de Inditex y la última apuesta de Bershka ha sido sacar una colección con el productor más conocido del momento, Bizarrap. La marca ha creado una cápsula unisex con prendas llenas de elementos gráficos como el propio nombre BZRP en las que el negro y el blanco son los colores principales, combinados con pequeños detalles de gris, azul y lila.

La serie incluye también accesorios como el set de calcetines en blanco, negro y morado con gráficos de BZRP-42; un bucket negro con parche metálico BZRP; el set de collar y pulsera en dorado con 3 placas grabadas o un collar plateado con placa central BZRP y varios charms para adornar las zapatillas.

Esta nueva colección promete ser un éxito de ventas entre los amantes de la moda y el 'trap'.

MÁS INFORMACIÓN La china Shein desfilará en París

Los cantantes son un icono de estilo y las generaciones más jóvenes siguen sus pasos en la moda.