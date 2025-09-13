La ciudad de Madrid vuelve a convertirse en pasarela de moda: planes, exposiciones y actividades abiertas al público

Una de las imágenes de campaña de Madrid es Moda con el Palacio Real de Madrid de fondo

La iniciativa Madrid es Moda celebra su edición 10º aniversario volviendo a convertir a la capital en su mejor escenario. Creada e impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), desde sus inicios, la ciudad de Madrid y sus enclaves más emblemáticos siempre han tenido un papel principal dentro de MeM. «Madrid se ha consolidado como la capital de la moda en España y es la tercera localidad que más exporta al exterior», destacaba Engracia Hidalgo, Delegada del área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, durante la presentación de la programación, puntualizando que la Comunidad de Madrid roza los 52.100 trabajadores en la industria de la moda y, concretamente en el sector textil, emplea a más de 4.500 personas.

La Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado o el estanque del Parque de El Retiro han formado parte activa de las diferentes activaciones. En esta edición, la ciudad vuelve a convertirse en protagonista dando cabida nuevamente a hoteles de lujo, galerías de arte, distintos palacios o los emblemáticos Jardines de la Plaza de Oriente, donde este sábado tendrá lugar el desfile inaugural a las 19:30 horas, al inicio de la puesta de sol, escoltados por el Teatro Real, el Palacio Real y la escultura de Felipe IV. Más de 20 creadores mostrarán sus propuestas en esta pasarela natural dedicadas a quienes hacen posible el sueño artesano de la moda española: diseñadores, modistas, patronistas y resto de oficios.

El desfile inaugural de Madrid es Moda tendrá lugar en la Plaza de Oriente de la capital P. Paniagua

Una década de impulso

Madrid es Moda llega a su décimo aniversario posicionada como la iniciativa que mejor representa la moda de autor española y sus valores, una plataforma viva y en evolución que apuesta por las pautas actuales que marcan el sector: nuevas formas de presentar y consumir moda alejadas del encorsetamiento de las temporadas. Del 13 al 16 de septiembre, MeM acercará sus propuestas a través de eventos en toda la ciudad, una pasarela viva, escaparate de las nuevas narrativas artísticas y abierta al público con diversas actividades.

Devota & Lomba lo hará en la escalinata del Museo Arqueológico Nacional; Duyos, en el Claustro del Pozo del IES San Isidro; Maison Mesa, en el patio del antiguo monasterio de las Salesas en Chamberí, actual sede de la Universidad Nebrija; María Lafuente, en el Palacete de Villa Rosa; The Extreme Collection, en Wellington Hotel & Spa Madrid, y E.R.A.X., en el Palacio de Santa Bárbara. Otras de las citas más esperadas son la presentación de la primera colección bridal de Moisés Nieto, la presentación en formato expositivo de Roberto Verino, -recientemente galardonado con el Premio de la Academia de Moda-, o el shooting en directo que Roberto Torretta realizará en directo en su atelier, entre bocetos y costureras, para desvelar en exclusiva sus diseños para la próxima temporada

¿Qué hacer?

Madrid es Moda HUB, un programa paralelo de actividades, como pop ups, open days, lanzamientos digitales y charlas que será punto de encuentro de creadores, profesionales y público, para ofrecer una amplia propuesta de experiencias con la moda como protagonista.

Visitar el showroom de la diseñadora Teresa Helbig para conocer 'Anglesey', la nueva colección presentada en la Semana de la Moda de Nueva York. Descubrir la colección de Juan Avellaneda para la firma See IOU y García Madrid en formato digital; asistir al desfile de María Lafuente en el Palacete Villa Rosa o descubrir la nueva tienda de Acromatyx, son algunas de las actividades que se proponen en el marco de esta nueva edición.

Desfiles en Ifema

El miércoles 17, MBFWMadrid tomará el relevo con un calendario lleno de figuras consagradas y una jornada inaugural que se desplegará en dos escenarios únicos —el Palacio de Cibeles y el Hotel Palace—, y que proseguirá con cinco jornadas más en el Pabellón 14.1 de Ifema Madrid. La pasarela celebra su 40 aniversario con la participación de cerca de 40 diseñadores con la sostenibilidad y la innovación como ejes centrales. La Semana de le moda madrileña culminará el domingo 21 de septiembre con los desfiles de nuevos talentos.

Una nueva con convocatoria que vuelve a reafirmar su compromiso con la moda española y la que el público general podrá asistir previa compra de entradas cuyo precio parte de los 15 y llega a los 450 euros por el 'Gold Pass', un pase que incluye la asistencia a un desfile en 'front row', acceso a charlas y a la zona VIP, entrada prioritaria y experiencia gastronómica, entre otros beneficios. Claro Couture, Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser , Hannibal Laguna, Custo Barcelona o Isabel Sanchís serán algunos de los creadores que presentarán sus nuevas propuestas en esta nueva celebración de la moda.

Agenda de actividades:

La nueva tienda de Acromatix se inaugurará en el marco de Madrid es Moda D.R.

En el marco de la Semana de la moda de Madrid serán varios los diseñadores que estos días abren sus trabajos al público general con el objetivo de acercar la moda y dar a conocer su labor. En formato de exposiciones, ventas privadas, presentaciones online, charlas y desfiles, estas son algunas de las actividades a las que cualquier podrá acceder:

MARÍA LAFUENTE - Desfile de colección inédita novias.

Domingo 14 de septiembre a las 11h. En el Palacete Villa Rosa (Carretera de Canillas, 2)

DOMINNICO - Presentación y exposición de colección resort 2026 + archivo.

Lunes 15 de septiembre de 17:30 a 20:30h, previa reserva. En Au Revoir Paris (C/ Argensola, 17)

COLECTIVO ESCULTURA TÍMIDA - Exposición de joyería.

Domingo 14 de septiembre a las 12:30H. En Alacela (C/ Lavapiés, 7)

JUAN AVELLANEDA X SEEIOU - Presentación digital.

Domingo 14 de septiembre a las 17h.

MIGUEL MARINERO - Presentación de colección.

Lunes 15 de septiembre de 12 a 19h. En su boutique (C/ Zurbano, 37)

GARCÍA MADRID - Presentación digital.

Lunes 15 septiembre a las 12:30h.

ACROMATYX - Presentación de colección cápsula e inauguración.

Martes 16 de septiembre de 11 a 20:30h. En su nueva tienda (C/ Fúcar, 18)

TERESA HELBIG - Presentación colección 'Anglesey'.

Del 16 al 19 de septiembre de 11 a 19h, en su showroom (C/ Jorge Juan, 13)