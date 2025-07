Pedro Pascal: las claves de su estilo para convertirse a los 50 años en uno de los hombres más sexys del mundo

Pedro Pascal es el hombre del momento, tras una trayectoria que le ha consolidado en Hollywood gracias a papeles icónicos en producciones como 'Narcos', 'The Mandalorian', 'Juego de Tronos', o 'The Last of US'. Este año estrena tres películas, 'Materialists', en la que comparte cartel con Dakota Johnson y Chris Evans; 'Eddington', junto a Joaquin Phoenix, Austin Butler y Emma Stone, que fueron presentadas en el Festival de Cannes; y 'The Fantastic Tour: First Steps', su primera y esperada incursión en el universo de Marvel. Además de demostrar que es un buen actor, el chileno arrasa en las redes sociales, gracias su atractivo y encanto en las entrevistas. Su personalidad y su sentido del humor le han convertido en uno de los famosos más queridos por el público y más buscados por los medios de comunicación.

En una entrevista llegó a bromear con el hecho de que a la gente le guste un «viejo como yo, no lo entiendo, que se enfoquen en Harry Styles». La realidad es que Pedro Pascal, que el pasado 2 de abril cumplió 50 años, se ha metido a todo el mundo en el bolsillo, a base de humor y carisma, pero también por su defensa de los derechos de colectivos, como la comunidad LGTBIQ+, por su amor a su familia, siempre presente en sus entrevistas y en posts de Instagram, y por qué no, también por su atractivo. Sin ser el más guapo, Pedro Pascal, ha conseguido convertirse en uno de los hombres más sexys del mundo.

Icono de estilo a los 50 años

Pedro Pascal es un icono de estilo, gracias a sus estudiados looks. Julie Ragolia es la estilista que asesora al actor chileno a la hora de vestir en una alfombra roja. Es precisamente allí donde el intérprete arriesga luciendo looks más vanguardistas. Aunque en ocasiones opta por lo más sencillo, un traje negro o un esmoquin, en general, elige siempre detalles que le ayudan a marcar la diferencia: ya sea pantalones anchos, un total look en negro, camisa abierta…

Pedro Pascal en la alfombra roja. GTRES

Cuando la ocasión lo requiere, Pedro Pascal no duda en arriesgar con looks bastante llamativos, como acudir a la Gala Met con pantalones cortos, posar en Cannes con un top sin mangas y abierto por los laterales, o llegar a un estreno con unas botas de mosquetero o con una chaqueta de crochet.

Los looks más llamativos de Pedro Pascal. GTRES

En su día a día, el actor prefiere la comodidad de los vaqueros, las camisetas y las deportivas, un estilo casual con el que consigue proyectar una imagen más juvenil.

Además, en muchas ocasiones, no duda en posar con sus gafas, dándole a su estilo ese aire natural e improvisado, gracias al que se ha convertido en uno de los hombres más atractivos de Hollywood.

Un cabello fuerte que luce con un buen corte de pelo

A los 50 años, muchos hombres están calvos o presentan un cabello debilitado, pero Pedro Pascal puede presumir de un buen pelo. Algo que seguramente le viene de herencia, ya que su padre, José Balmaceda, con el que ha posado alguna vez, sigue teniendo una buena mata de pelo.

Aunque ha lucido diversos cortes de pelo, en general, el actor apuesta por un corte clásico, con la parte superior más larga. Su textura es ondulada, lo que facilita que pueda llevarlo con algo de volumen, en ocasiones más pulido usando productos de peinado como las ceras y gominas. Además, también luce alguna cana, aunque probablemente, utilice tinte para disimularlas.

Bigote y barba, impecables

En la imagen de Pascal juega un papel esencial el vello facial. El actor luce un bigote fino, tipo 'pencil' del que no se separa, y que en ocasiones acompaña de una barba de 2-3 días, más espesa en la perilla. Es precisamente en la barba donde asoman más canas, que el actor no oculta. La barba y el bigote realzan sus facciones y, aunque en ocasiones, son accesorios que pueden echar años, no es su caso. El actor sabe que deben estar impecables, pero mantiene un cierto toque improvisado, que le aporta mayor naturalidad al look.

Pedro Pascal con gafas. GTRES

Una piel cuidada, pero con arrugas

A sus 50 años, Pedro Pascal muestra las típicas arrugas de expresión en la frente, demostrando que, de momento, no se ha dejado seducir por el bótox, uno de los tratamientos estéticos más populares en todo el mundo, y especialmente en la meca del cine. Sin embargo, su piel está cuidada, se nota que el actor sí le dedica los cuidados básicos, limpieza, hidratación, protección solar…

Un buen físico

Pedro Pascal también tiene un buen físico, aunque no siempre fue así. Según han publicado varios medios, el chileno llegó a perder 35 kilos y a conseguir un cuerpo musculado gracias a una buena rutina de entrenamiento, tras ponerse a las órdenes del entrenador David Higgins. Entrenar de 3 a 5 días fuerza, junto a ejercicios de calistenia y movilidad, así como una dieta equilibrada, fueron las claves para que el actor consiguiera lucir los músculos que tiene.