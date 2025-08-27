Prendas de rebajas que comprarás ahora y llevarás en septiembre

Hay que saber aprovechar estos momentos para hacer un buen fondo de armario

Las rebajas de verano no sólo son la ocasión perfecta para darse un capricho, también es un momento muy inteligente para pensar en obtener prendas para nuestro futuro armario. Más allá de las tendencias pasajeras, el mes de septiembre viene marcado por el inicio de rutinas, volvemos a la oficina y se buscan looks que nos den comodidad y aporten estilo. Por eso, invertir ahora en básicos es una de las mejores jugadas que puedes hacer.

La clave está en apostar por prendas que te sirvan para todo, atemporales y de buena calidad: los fondos de armario que nunca pasan de moda y se convierten en tu compañero perfecto para el entretiempo. Desde un vaquero a una blazer, pasando por unas bailarinas o un pantalón que te sea útil para múltiples ocasiones; estas piezas funcionan tanto en los últimos días que aprieta el calor como en los primeros de la estación otoñal.

En las principales marcas como Zara o Mango, podemos encontrar unos precios muy rebajados que nos permiten hacernos con estas prendas clave a unos precios más que asequibles. Es una inversión que no sólo se nota en el bolsillo, también en el armario ya que la tranquilidad que te aporta tener todo lo necesario para afrontar la nueva temporada con estilo.

Las camisas: el aliado versátil de tu armario

Las camisas son la prenda perfecta ﻿para este entretiempo. Son un imprescindible que nunca pierde vigencia. En los meses de calor son perfectas con faldas o pantalones de lino, y en otoño se convierte en la capa perfecta bajo una camisa, una sudadera o una americana. Desde los clásicos hasta las opciones en tonos más llamativos o rayas, hasta con volantes o estampados divertidos, son muy buenas para hacer miles de combinaciones.

Zapatos con estilo y personalidad: las bailarinas y los tacones kitten

En el caso de los zapatos, hay dos tipos que son tendencia para esta nueva temporada: los kitten y las bailarinas.

Los tacones kitten combinan la elegancia de un tacón con la comodidad de un zapato plano, siendo así un básico perfecto para adquirir. En verano los puedes acompañar con vestidos y faldas y, a partir de septiembre, se adaptan a looks con jeans y blazers, ideales para la vuelta a la rutina. Hay muchas opciones: con detalles metálicos, colores neutros y con brillantes para así poder mantenerlos como una pieza clave de tu armario.

Las bailarinas son el comodín ideal que acompaña este entretiempo. Con vestidos veraniegos ahora y luego con una falda larga o un vaquero, aportando a tu look un toque muy chic y cómodo. Hay miles de modelos, como los mostrados arriba de Mango, y a unos precios que motivan a hacerte con un par o dos.

Las minifaldas: el básico que acompaña en todas las estaciones

Otra de las prendas estrella del verano son las minifaldas. Pero es que, también sigue funcionando en otoño. Ahora se llevan con sandalias y bailarinas pero con frío se pueden combinar con unas botas. De todo tipo de tejido y estilo, esta prenda es tu aliada ya que es muy fácil de coordinar con otra ropa.

Blazers: la pieza clave que no puede faltar en tu armario

Es la pieza de transición por excelencia. Le da un toque a cualquier look, desde prendas más veraniegas a conjuntos más formales de oficina. Se pueden tener en tonos neutros como el negro o en colores más llamativos, pero siempre será una pieza clave en tus outfits.

Los pantalones, la base infalible de cualquier look

Por último, los pantalones. Es de esas prendas todoterreno que merece la pena hacerse con ellas en rebajas. Más allá de los vaqueros clásicos, las rebajas te ofrecen otros tipos como los pantalones rectos, anchos o de campana que funcionan para todo tipo de atuendo, desde los de oficina hasta los más informales. Combinados con sudaderas, blazers o camisas, son perfectos para garantizarte una prenda muy ponible y un auténtico fondo de armario.

Este último periodo de descuentos es el momento idóneo para hacer compras inteligentes que llenen tu guardarropa de prendas que te sirvan para todo tipo de ocasiones y lugares.

