Sí a la camisa blanca pero tal y como la visten la reina Letizia, Tilda Swinton y Amanda Seyfried
La prenda más experta del armario sale de paseo con pantalones estilo utility, palazzo y faldas mini y midi estampadas
Llega el entretiempo y con él, la vuelta al trabajo. En una época en la que impera el minimalismo y la moda muestra su cara más funcional, pero no por ello menos estilosa y chic, asistimos a la revuelta de la camisa blanca. ... Su presencia es silenciosa, pero imprescindible en el armario. La clave está en cuándo ponérsela y cómo combinarla.
Como ocurre con otras prendas de fondo de armario (vaqueros, americanas y gabardinas), las variantes de forma y estilo son múltiples. La más nueva es la camisa 'couture'. Tiene asimetrías, capas y es minimal. También se presenta como la más polivalente, si es que hay alguna que no lo es, porque lo mismo aparece en un look de alfombra roja como en uno de oficina. En el Festival de Venecia hemos asistido a ambas, como la que viste Cate Blanchett, la de Valentina Bellè, firmada por Calvin Klein Collection, y la de Tilda Swinton, por Chanel. También encontramos en los desfiles de temporada otros outfits inspiradores en este sentido, como el de Carolina Herrera o el de Issey Miyake.
Tilda Swinton es una de las grandes damas del estilo unisex y minimalista, por eso hace doblete en este tema. Repite decorado y firma de moda: Venecia y Chanel. Sin embargo, en esta imagen, más de día que de fiesta, viste una camisa fluida a juego con un pantalón palazzo. Una imagen que recuerda a los pantalones 'Formentor' que diseñó el creador de moda Jean Patou en los años 30, inspirándose en la cómoda elegancia del mítico hotel de Mallorca.
La reina Letizia, gran dama del estilo sencillo, viste una camisa blanca en su visita a Orense para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano. Salta a la vista tanto la pulcritud de la prenda como la funcionalidad de la misma al combinarla con un pantalón de bolsillos, antes cargo y ahora llamado 'utility'.
En el lado opuesto, Amanda Seyfried, mezcla las sandalias de Roger Vivier y una mini falda con una camisa crop. Un estilo sensual de la protagonista de 'Mamma Mía!' que convive perfectamente con otra opción para el día mucho más nueva y romántica. Hablamos de los looks de Laura Dern y Greta Gerwig. En este caso la prenda de arriba acompaña a una falda midi estampada para que esta última brille. Nota importante: siempre con zapatos de tacón. Emilia Wickstead es la firmante de la primera, mientras que Prada es responsable de la que viste la directora de 'Barbie'. ¡Demostrado! Es el momento de sacar a pasear la camisa blanca, pero hay que pensar con qué se viste para que no parezca un outfit aburrido o sin contenido.
