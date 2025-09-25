Para dulcificar la entrada del otoño, hay que clarificar el armario como Telma Ortiz, Leticia Dolera o Mar Flores

Aclarar algo, quitarle aquello que lo ofusca o lo hace confuso. Con esta definición de clarificar, me dispongo a hablar de una renovación minimal y suave del armario. Un gesto estilístico que seguro agradecen aquellas mujeres que quieran salir de la oscuridad sin ápice de cursilería.

Estamos hartas del negro, del vaquero oscuro, pasamos de los colorines parchís y no queremos llamar la atención como las más modernas. Se impone entonces una dosis de suavidad para muchas que, como una servidora, lo único que saben hacer para dulcificar el outfit es ponerse una camisa blanca.

La reina Matilde de Bégica con vestido de encaje y look de Zara con top de encaje y pantalón de pinzas de viscosa GTRES Y ZARA.COM

Me ha inspirado la reina Matilde de Bélgica con su vestido de encaje; me atrae el modelo, pero bien mirado resulta excesivamente cursi, por formalito y correcto. La persuasión inicial se debe a las puntillas del diseño, porque están muy de moda y son atractivas. Miren esos looks que nos propone Zara para esta época en los que un top picardía se combina con pantalón de vestir. Es una forma de clarificar algo atrevida, porque añade un puñado de sensualidad y porque no es apta para todos los gustos, pero es una buena solución.

También me ha llamado la atención el traje de Mar Flores que viste en el Late Xou del maravilloso y divertido Marc Giró. Otra forma de clarificar el armario, esta vez con un punto macarra. Las hombreras y la chaqueta torera o crop, según gustos generacionales y culturales, es clave. También las sandalias que elevan y sofistican el total.

Sin embargo, hay que hacer mucha búsqueda e intuyo que inversión económica en un modelo parecido. Por eso, propongo otro gesto clarificador más al alcance de todas: el traje con chaleco de Telma Ortiz. Nuestra Pippa Middleton viste tres piezas, chaleco incluido con mules transparentes y nude. Un conjunto más sutil, de aire working y esta vez sí apto para todos los públicos. Mango tiene aún varias opciones en este sentido y hay que recordar que el lino no es exclusivo del verano, así que hay que animarse a vestir este tejido en otoño.

Mar Flores con Marc Giró en el programa Late Xou, Telma Ortiz con su traje tres piezas y look de Mango GTRES Y MANGO.COM

La opción más romántica y ejemplificadora por sencilla es la que viste Leticia Dolera en San Sebastián, en el estreno de la mini serie 'Pubertat' dirigida por ella. El modelo minimal y sedoso gana fuerza con el cinturón ancho y da idea de que, con un accesorio poderoso como este, se puede transformar un vestido veraniego e incluso festivo en objeto de deseo.

Leticia Dolera con los actores de la mini serie 'Pubertat' que dirige y acaba de presentar en San Sebastián. Carolina Cerezuela el domingo pasado en un partido de pádel en Marbella GTRES

Si Carolina Cerezuela, que está espectacular, cambia las sandalias por otro calzado y añade alguna chaqueta de cuero en tonos claros o cinturón a su vestido, conseguiría pasar, con soltura y gracia, este diseño bohemio al armario de otoño. Un gesto inspirador y que recordaría mucho a las propuestas de Chloé para esta temporada.