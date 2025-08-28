Dakota Johnson, Elle Fanning y Hailey Bieber, estilo minimal y con vaqueros

Ahora que estamos sacudiéndonos de las chanclas la arena de la playa, necesitamos más que nunca un par de vaqueros de cabecera que nos ayuden a encajar, con buen ánimo estilístico, la vuelta al cole. Las tendencias de Resort (esas que llegan a ... las tiendas de lujo a mediados de noviembre) ensalzan los beneficios estéticos de los jeans. También de la chaqueta, falda, vestido y total denim, etiquetas sugeridas por la web Tagwalk, que encuentra hasta 175 resultados en este tejido, en las citadas colecciones de moda.

Colecciones Resort 25 de Gucci, Chloé y Stella McCartney TAGWALK

Como la misión de estas 'Puntadas con hilo' es inspirar a los lectores sobre buenas conductas estilísticas a través de famosas de carne y hueso, y adelantarse a lo que veremos en las tiendas y en la calle (street style), me voy a centrar en el sencillo poder que tienen unos vaqueros para elevar el look de regreso a la rutina. Empiezo por las palabras clave para reconocer los jeans que son tendencia: Barrel/anchos, skinny/rectos y flare. El primero tiene forma de barril, de ahí su nombre en inglés. La que mejor lo viste en los últimos días es Hailey Bieber. La forma, difícil, pero muy cool, que se encaja en la cintura y se acorta a la altura del tobillo, para dar una dosis de refresco y elevar el look gracias a un simple top blanco y unas chanclas de tacón mini. La imagen resume la filosofía de lo 'minimal' que impera estos días en los mentideros 'fashion': menos, es más. Pero mucho ojo con el menos, porque hay que escoger las prendas y accesorios con gracia y salero, como hace la top.

Hailey Bieber y Dakota Johnson, en dos momentos del rodaje de 'Materialistas' GTRES

Si hablamos de skinny, nos referimos a esos jeans que son casi una segunda piel, pero que siguen siendo vaqueros pegados. No confundir con los jeggins, que no son ni leggins ni son de tejido denim. Estos últimos hay que descartarlos. Para los pegados, estos sí vuelven para satisfacción de muchas, se proponen botines de tacón, bailarinas y mocasines con americanas o chaquetas estilo Chanel, también con cazadoras amplias y prendas de cuero. Los rectos se combinan de igual manera y no agobian tanto, como los otros, que se asemejan a unas calzas de digitopresión. La clave está en escogerlos lavados y con la cinturilla alta, tal y como vemos a Dakota Johnson en dos momentos del rodaje de 'Materialistas', una película que recomiendo por forma y fondo. Como se puede ver en las imágenes, los mezcla con mocasines, zapas, y con top de tirantes y camisa blanca. Una versión minimal vestida por otra de las damas con más estilo del planeta.

Dakota Fanning y Demi Moore GTRES

Los vaqueros 'flare' son los acampanados de toda la vida, pero que se ajustan en cintura y muslo para abrirse a la altura de la rodilla hasta los pies. Se llevan a rastras con zapatos de punta y americana. Un outfit sofisticado y de trabajo que nos muestra Demi Moore. La versión hippy la encontramos en Elle Fanning gracias a la bandana de la cabeza y la camiseta blanca con mensaje. Ojo a los pañuelos que, junto con los broches (Prada otoño-invierno 2025), son los accesorios en tendencia para estos días. El minimalismo se decora en ocasiones con complementos de vocación vintage, así que busquemos en el baúl de los recuerdos algún objeto para dar vidilla a nuestros vaqueros y arrancar con el mejor estilo y ánimo la nueva temporada.