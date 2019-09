Selena Gómez posa al natural sin una gota de maquillaje Tras varias semanas desaparecida de Instagram, poco a poco, la actriz va recobrando su actividad en la red social

Hace unos meses, Selena Gómez confesaba que se había borrado la aplicación de Instagram de su móvil, pues aseguraba que había llegado un punto en el que le hacía más mal que bien a su salud: «Antes usaba muchísimo Instagram, pero se ha convertido en algo realmente perjudicial para mi salud». Además, la intérprete señaló las desventajas del uso abusivo de las redes sociales: «Creo que especialmente para la gente joven, pasar tanto tiempo mirando qué dicen de ti en los comentarios es malo. A mí era algo que me estaba afectando mucho. Tanto que llegué a caer en una depresión porque me hacían sentir que no era buena o que tenía que odiar mi cuerpo».

Sin embargo, parece que la actriz, quien cuenta con más de 156 millones de seguidores en Instagram, poco a poco va recobrando su actividad en la red social. Además, ahora la artista se muestra sin complejos y ha sacado a la luz su faceta más natural y sencilla. Sin ir más lejos, el pasado miércoles, Gómez publicó una fotografía en la que aparece con la cara limpia y libre de cualquier rastro de maquillaje, una imagen que ha originado una oleada de comentarios positivos y cargados de piropos.

Con esta publicación, Selena ha demostrado que empieza una nueva etapa en lo que se refiere al uso de sus redes sociales, pues hay que recordar que Gómez era la reina de Instagram, la estrella que más seguidores poseía y la que más ingresos conseguía con ello. Sin embargo, ahora prefiere mostrase al natural y sin complejos.