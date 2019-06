Instagram La drástica decisión de Selena Gómez La cantante ha confesado que Instagram ha llegado a afectar negativamente a su salud

Selena Gómez llegó a convertirse en la persona con más seguidores de Instagram. Su actividad e interacción en esta red social le hacía mostrarse mucho más cercana a sus seguidores. La cantante, gracias a su fama internacional, conseguía atraer a nuevos usuarios constantemente. Sin embargo, a pesar de su éxito en esta plataforma, parece que Gómez no estaría satisfecha del todo con lo que podría llegar a reportarle la red social.

Durante una entrevista para el programa «Live! With Kelly and Ryan», la actriz ha confesado que se ha borrado la aplicación de Instagram de su móvil porque, asegura, ha llegado un punto en el que le hace más mal que bien a su salud: «Antes usaba muchísimo Instagram, pero se ha convertido en algo realmente perjudicial para mi salud». Además, la intérprete ha señalado las desventajas del uso abusivo de las redes sociales: «Creo que especialmente para la gente joven, pasar tanto tiempo mirando qué dicen de ti en los comentarios es malo. A mí era algo que me estaba afectando mucho. Tanto que llegué a caer en una depresión porque me hacían sentir que no era buena o que tenía que odiar mi cuerpo».

Sin embargo, lejos de poner fin al contacto con sus fans, Selena ha comentado que ahora para subir las fotos a su cuenta y, así poder seguir interactuando con sus 152 millones de seguidores, utiliza otro dispositivo: «Tengo la aplicación en el móvil de otra persona y así solo lo abro cuando tengo algo importante que compartir con mis fans o cuando me apetece trastear un rato».