El mono transparente de Kim Kardashian que deja poco o nada a la imaginación No hace mucho confesó que le da vergüenza hablar de sexo, pero lo que es enseñar más de la cuenta y posar desnuda lo tiene más que superado

ABC Actualizado: 07/03/2019 12:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hace mucho confesó que le da vergüenza hablar de sexo, pero lo que es enseñar más de la cuenta y posar desnuda lo tiene más que superado. No son una novedad sus apuestas arriesgadas en cuestiones estilísticas que, muchas veces, dejan poco a la imaginación. Kim Kardashian es una mujer a la que no le importa que se hable de ella ni de sus «looks», los que suelen ser bastante llamativos.

Ya lo demostró hace tan solo unas semanas en la gala de la quinta edición de los Premios de Belleza de Hollywood, a la que acudió con un llamativo vestido negro vintage del diseñador francés Thierry Mugler que dejaba al descubierto parte de sus senos. Una firma «low-cost» no tardó en imitar el vestido.

Este miércoles ha vuelto a sorprender con otro «look» de infarto que más que un conjunto de noche, parece un atuendo para irse a dormir. Lo lució la noche del miércoles para un evento en París, en el que seguro que acaparó todas las miradas. Se trata de una especie de mono de leopardo transparente, ajustado al cuerpo, con ropa interior de terciopelo, en color negro.

Tan solo un día antes volvía a copar titulares con un conjunto print de leopardo, estilo años 90, con el que dejaba a todos atónitos. Para completar su atuendo optó por una capa a juego con unos guantes y unos tacones altísimos, también en leopardo. Pertenece al diseñador Azzedine Alaïa, fallecido el en 2017. «No lo entendés… esto es un Alaia», escribía en su cuenta de Instagram junto a una imagen del «look».

Kim Kardashian con su conjunto de leopardo, el pasado día 5 de marzo - GTRES