Taylor Swift, sobre Kim Kardashian: «Me hizo sentir peor que nunca» La cantante ha hablado en la revista Elle, con motivo de su 30 cumpleaños, de su enemistad con la empresaria y su marido, Kanye West

ABC Madrid Actualizado: 07/03/2019 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Taylor Swift acaba de finalizar su gira «Reputation Stadium Tour», y con ello ha vuelto a la esfera pública. Tras un tiempo alejada de los focos, la artista ha publicado un artículo para la edición estadounidense de la revista Elle firmado por ella misma.

A finales de este año cumplirá los 30, y con motivo de la aproximación de este aniversario ha decidido sincerarse y en la publicación hablando sobre qué 30 cosas ha aprendido durante sus casi tres décadas de vida.

No ha dejado indiferente a nadie la número «27», número en el que se ha referido a Kim Kardashian y a su gran enfrentamiento en el año 2016. Su enfado comenzó en el año 2009, cuando Kanye West se atrevió a interrumpir el discurso de la cantante en la gala de los premios «MTV Video Music Awards». Pero el drama volvió en 2016 cuando el rapero la llamó «perra» en su canción «Famous» y sacó una imagen suya desnuda, a tamaño real, en uno de sus conciertos».

Además, Kim atacó a Swift -que negó haber dado su consentimiento para que West la llamara así en su canción- y se refirió a ella como «serpiente» en Instagram. Esto provocó una guerra abierta entre ambas y las redes sociales se convirtieron en un mar de serpientes.

«En mi experiencia, he visto que los abusones quieren ser temidos y tomados en serio. Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio en Internet contra mí llamándome serpiente. El hecho de que tanta gente se uniera a ella me hizo sentir peor que nunca en mi vida, pero no puedo explicar lo mucho que tuve que aguantarme la risa cada vez que mi cobra hinchable de 19 metros llamada Karyn aparecía en el escenario frente a 60.000 fans gritando. En una gira, es lo equivalente a responder con una risa a un comentario de odio en Instagram. Estaría bien poder recibir una disculpa de parte de la gente que nos hizo "bullying", pero quizás todo lo que tendré será la satisfacción de saber que pude sobrevivir a ello».