Dakota Johnson trae el mejor vestuario para ir a la oficina esta temporada Entre los muchos estilismos que se han dejado ver durante el Festival de Venecia, la actriz tiene el «working» perfecto para el otoño

ABC

Madrid Actualizado: 05/09/2018 02:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cambio de temporada está a la vuelta de la esquina y con ello los nuevos vestuarios no se hace esperar. Algunas celebrities ya dejan ver parte de lo que será tendencia este otoño y dan alguna que otra pista de que comprarse para ir a la última.

Con el cambio de estación, el reto de que ponerte para ir a la oficina cuando no hace ni frío ni calor, está a la orden del día. Si todavía no sabes cuál es el look estrella de la nueva temporada, Dakota Johnson, la famosa protagonista de «50 sombras de Grey» ha mostrado durante el Festival de Veneciacual es el vestuario perfecto para ir glamurosa y cómoda al trabajo.

Se trata de un «dos piezas», pantalón «capri» a juego con americana «oversize», con el estampado de moda de este otoño, los cuadros, sobre todo en su versión tartán, pero también se llevarán en vichy o pata de gallo, en tonos marrones. Un acierto total que, aunque su traje pertenece a la firma Ganni y tiene el lujoso precio de 900 euros, las marcas «low cost» ya cuentan con algunos muy similares en sus escaparates y con un valor mucho más asequible.

Dakota Johnson - Twitter

Blazer: 39.99, pantalones: 25.95 - Zara

La joven actriz acompañaba el conjunto con una fina blusa satinada en tono crema. Es una apuesta segura muy versátil para ir al trabajo, y es que además lo bueno de tener un «dos piezas» en el armario es sus infinitas formas de combinarlo. Desde el traje completo sin nada debajo y abrochado para dar un toque elegante a una noche, o por separado, luciendo la americana con unos jeans o los pantalones con una camiseta básica consiguiendo un «street style» perfecto.