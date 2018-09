Los pantalones de trabajo de 30 dólares que triunfan entre la socialité estadounidense

Si por algo destacan las celebrities estadounidenses a la hora de vestir es que, de la cosa más simple, sacan una tendencia que al final acaba siendo seguida por todo el mundo.

Lo último en convertirse en «el no va más» del país son unos simples pantalones de trabajo que se pueden encontrar en cualquier tienda donde se vendan uniformes de oficios. No se sabe si será por el tipo de tela que lo hace elegante o por su simplicidad, pero cada vez enamora a más personas de la socialité.

Algunos de los que ya se han dejado ver con la prenda han sido Justin Bieber, quien optó por el tono gris y una versión más sport, doblando el bajo de su pantalón. Pero no es el único, kourtney Kardashian también ha sucumbido a esta moda, con unos pantalones con rayas reflectantes mostrando una versión más trapera, después de ver a su cuñadoKanye West o a ASAP Rocky lucir un diseño parecido.

Asap Rocky wearing a #Vlone shirt & #Dickies pants on the set of 'Magnolia' music video with PlayBoi Carti in New York. pic.twitter.com/eDAKUhdybh