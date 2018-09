Zara Tindall, nieta de Isabel II, desvela cómo se enfrentó a sus dos abortos

No es habitual que un miembro de la Familia Real británica hable con los medios de televisión, pero Zara Tindall, la hija de la princesa Ana, ha concedido una entrevista al programa BBC Breakfast para hablar de dos de los episodios más duros de su vida: los dos abortos que ha sufrido en los últimos años.

La nieta de Isabel II y su marido, Mike Tindall, son padres de dos niñas: Mia y Lena Elizabeth, una niña nacida apenas unas semanas después de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle. Una familia que no ha sido fácil para la pareja formar.

A fianles de 2016, Zara Tindall anunció que había sufrido un aborto. Meses más tarde llegó otro, aunque lo mantuvieron en secreto hasta hace unos meses. Dos duros momentos de los que la nieta de Isabel II ha querido hablar para animar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo.

"At the end of the day they've still lost a child too"

Zara Tindall reflects the impact her miscarriages had on her husband#miscarriage#royals#royalpic.twitter.com/RZu8Xqtxia