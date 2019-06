Último parte sobre el estado de salud de Íker Casillas Tanto el portero como su mujer, Sara Carbonero, tienen que que lidiar con la recuperación de ambos: él por el infarto y ella tras la extirpación de un tumor en el ovario

A sus 37 años, el hasta ahora portero del equipo sufrió hace varias semanas un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba que le mantuvo ingresado en el hospital durante varios días. Tal y como se contó entonces en ABC, el futuro de ex del Real Madrid bajo la portería era incierto, pero esta semana los diarios portugueses «Record» y «O Jogo» aseguraban que Íker Casillas se retirará del fútbol y pasará a formar parte de la directiva del Oporto.

«Tendré que hacer reposo un par de semanas o varios meses. La verdad es que me da igual. Estoy bien, lo puedo contar y lo podéis ver. No sé lo que será el futuro, lo importante es estar aquí», dijo el portero a su salida del hospital. Ahora, el futbolista deberá seguir rigurosamente las prescripciones de los médicos que le cotrolan para que su salud no sufra un nuevo percance. Por ello, Casillas acude regularmente a revisión y así lo hace saber a sus seguidores a través de su perfil en Instagram, donde publicó unos electros junto a la palabra «recuperación».

Hasta el pasado 2 de mayo, tanto Íker Casillas como su mujer, Sara Carbonero, vivían un momento de plenitud. El portero del F. C. Oporto había renovado para una temporada más y la periodista hacía poco que había vuelto a «Deportes Cuatro» tras su excedencia con una sección de entrevistas, que compaginaba con colaboraciones con marcas y sus días en Oporto junto a Casillas y sus hijos, Martín y Lucas. Ahora la pareja tiene que lidiar con la recuperación de ambos: él por el infarto y ella tras la extirpación de un tumor en el ovario.