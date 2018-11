Última hora sobre el estado de salud de Terelu Campos La colaboradora de televisión ha sido intervenida este miércoles como consecuencia de algunas complicaciones que han surgido en el postoperatorio tras la doble mastectomía a la que fue sometida el pasado 6 de octubre

Después de los difíciles meses que está atravesando el clan Campos, parece que pueden respirar tranquilas. Terelu Campos era intervenida esta mañana en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, como consecuencia de algunas complicaciones que han surgido en el postoperatorio tras la doble mastectomía a la que fue sometida el pasado 6 de octubre. Pero, finalmente todo ha salido bien.

«Todo ha salido bien. Todo perfecto», ha asegurado la propia Carmen Borrego a «Look». Amigas cercanas a la colaboradora de televisión han asegurado que podría ser dada de alta esta tarde: «No ha sido una operación, sino una intervención muy sencilla porque no estaba cicatrizando bien. De hecho, se podía hacer también régimen ambulatorio. Esto no tiene nada que ver con el cáncer».

Por el momento, la televisiva está recuperándose de la intervención, que ha sido «más larga de lo esperado para poder limpiarle bien las heridas». Terelu Campos «sufría mucho con las curas», los tejidos utilizados para reconstruir sus senos no estaban respondiendo como deberían, por lo que han decidido hacerle una limpieza más en profundidad en la intervención.

Campos no está sola, todo el clan está con ella. No han dudado en dejarlo todo para estar acompañando a la colaboradora de televisión en estos momentos tan difíciles. Incluso el propio Edmundo Arrocet se encuentra en España quien, por motivos profesionales no estaba en la anterior operación.