El cambio de imagen radical que no ha gustado nada a Carmen Borrego

Carmen Borrego sigue con su proceso de cambio de imagen radical y ha sorprendido, y mucho, con su nueva imagen, en colaboración con «Sálvame». El programa de Telecinco puso a su disposición un equipo de especialistas en salud y estética, entre los que se encuentra Manuel Zamorano, autor de la nueva imagen de la colaboradora.

«Me veo muy rara», señaló Borrego ante su nueva imagen. Más que rara, lo que la hija de María Teresa Campos estaba viendo en el espejo era el fiel reflejo de su hermana, Terelu. Y es que el estilista ha decidido cortar el peli de Borrego, peinarlo de punta y teñirlo de rubio.

«De cerca me he visto y he dicho ¡soy mi hermana!, pero no me imoprta nada», añadía Borrego, quien hizo su aparición con un vestido verde largo y escotazo, con el que se mostró muy cómoda porque asegura que la mejor parte de su físico es el escote.

Además, Carmen tuvo que rendir cuentas sobre la dieta que está siguiendo para perder peso. Esta semana ha engordado 700 gramos, por lo que no le ha quedado otra opción que hacer ejercicio durante el directo, de la guisa en la que estaba.