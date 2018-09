Twitter El obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin pide disculpas por manosear a Ariana Grande Charles H. Ellis III cogió a la cantante por la espalda y apretó su mano contra su pecho, tras la actuación de esta en el último adiós de «la reina del soul»

Quizá no fue la despedida que ella se esperaba, pero el funeral de Aretha Franklin quedó eclipsado por la polémica. El obispo que ofició la misa, Charles H. Ellis III, fue el co-protagonista de este acto.

En un momento dado de la ceremonia, Ariana Grande se subió al escenario para deleitar a todos los presentes con el tema «(You make me feel like) a natural woman» de la desaparecida «reina del soul». Cuando terminó su actuación, el religioso se acercó a ella para felicitarla. Hasta ahí, todo normal. Pero los usuarios de las redes sociales no se quedaron con su discurso, sino con su acto.

Los internautas se armaron en cólera al presenciar este episodio. «¿Cuándo no un pastor haciendo estas cosas? ¿Cuándo no una mujer siendo víctima de estos abusos? NO MÁS», era uno de los comentarios que se podía leer en Twitter.

Incluso la presentadora de televisión Claudia Jordan se pronunció al respecto: «Lamento muchísimo por lo que has tenido que pasar @ArianaGrande, ese manoseo era más que descarado y todos podíamos ver y sentir tu incomodidad», escribió en la red social.

Tras la indignación generada, el obispo se ha disculpado por manosear a la joven cantante. «Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer... No sé, supongo que la rodeé con el brazo», ha explicado Charles Ellis a la prensa estadounidense. El religioso reitera que no tiene una explicación para lo ocurrido: «Quizás crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente, me disculpo».

Sin embargo, el obispo no fue el único que quedó señalado en este acto. Los usuarios de Twitter también delataron la actitud poco correcta del expresidente estadounidense Bill Clinton, quien no retiró la mirada en ningún momento de la artista de 25 años.