Twitter Atacan a Ana Obregón por «vender» en una exclusiva la enfermedad de su hijo «Me parece detestable que comercialicen con la enfermedad», es solo uno de los muchos comentarios que han eclipsado las redes sociales durante el día de hoy

Ana Obregón ha concedido su primera entrevista, en la que ha relatado el infierno que han vivido durante todos estos meses por la enfermedad de su hijo: «Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si me hubiera bajado de repente el telón de mi vida», reconoce la actriz en la revista «Hola».

Han pasado casi siete meses desde que pusieron rumbo a Nueva York para que Álex Lequio recibiese tratamiento oncológico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de la ciudad de los rascacielos: «Nada más aterrizar en Nueva York, nos fuimos directos a urgencias porque Álex, que ya estaba con morfina, tenía unos dolores insoportables. Nos explicaron que dado el tipo de tumor que era, había que comenzar a tratarlo inmediatamente», explica Obregón. La razón de elegir ese y no otro centro tiene mucho que ver con el tipo de tumor que tiene Álex Lequio, del que existen muy pocos casos en el mundo. «Como en España no hay casi casos como el de Álex nos enteramos de que en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York, que era donde habían identificado este tipo de cáncer, existía un tratamiento», desvela.

Los duros meses han dado us frutos. Álex Lequio ya ha podido regresar a España, lo hizo la pasada semana junto a su madre. Según ha desvelado Ana Obregón en la entrevista, los médicos le han permitido continuar con el tratamiento aquí: «Nos hemos vuelto porque mi hijo ya puede concluir en Madrid el ciclo de tratamientos, que acabará en diciembre, aunque luego tendrá que volver a Nueva York para hacerse chequeos cada tres meses».

Sin embargo, las redes no están muy de acuerdo con el hecho de que la bióloga haya elegido la revista «¡Hola!» para contar a través de una exclusiva todo el sufrimiento que ha tenido que soportar. Una oleada de críticas han caído sobre Obregón a través de las redes sociales: «Lo siento por los que le parezca bien, pero a mi me parece detestable que tanto Ana Obregón como Terelu Campos comercialicen con la enfermedad. Le faltó tiempo para salir a Ana en portada de Hola en exclusiva. Y los medios que lo publican deberían desaparecer», «Esta no tiene un duro, no trabaja y vende su mierda vida», o «Ana Obregón vendiendo la enfermedad de su hijo», son algunos de los comenatrios que ha tenido que leer la actriz durante el día de hoy.

En el programa rosa por excelencia también han comentado la portada de la revista. No son pocos los colaboradores de «Sálvame» los que se han posicionado a favor de la actriz y de Terelu Campos.