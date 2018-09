Alessandro Lequio habla sobre el estado de salud de su hijo Esta misma semana, Ana Obregón y Álex Lequio anunciaban en Instagram su traslado a Nueva Jersey para completar la «última etapa» del tratamiento contra el cáncer

ABC

Hace tan solo unos días, el propio Álex Lequio regresaba a las redes sociales para informar a sus seguidores de un nuevo cambio en su vida: su traslado de Nueva York a Nueva Jersey para recibir allí el tratamiento necesario contra el cáncer en la «etapa final» de la enfermedad.

«Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras», escribía en Instagram.

Unas horas después, Ana Obregón también compartía un emotivo mensaje sobre su hijo: «Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre».

Lo que no desvelaba ninguno era cómo se encontraba el joven y si había cambios en su estado de salud, algo que su padre, Alessandro Lequio, sí ha contado. Pese a que él se encuentra en Madrid por motivos profesionales, siempre que puede se escapa junto a la que fue su pareja y su hijo para brindarle todo su apoyo.

El colaborador de televisión es muy cauto a la hora de hablar sobre las mejorías en el estado de salud de su pequeño. Por el momento asegura que todo va a su ritmo: «A su ritmo, no ha cambiado nada, a su ritmo», explicaba.