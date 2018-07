Terelu Campos ingresa en el hospital para ser operada del nuevo tumor La colaboradora de televisión se ha mostrado muy optimista confiada en que todo saldrá bien

ABC

No tienen que ser momentos fáciles para Terelu Campos. Tras conocer el duro revés de la aparición de un nuevo tumor en el pecho izquierdo, la colaboradora de televisión ha sacado, pese a todo, la mejor de sus sonrisas.

Este martes ingresaba en la Fundación Jiménez Díaz donde va a ser operada este miércoles. Y lo hacía en la mejor compañía: su madre, María Teresa Campos, y su hermana, Carmen Borrego, que no dudaron en mostrar todo su apoyo a la colaboradora de televisión. Pero mientras Terelu Campos se mostraba optimista y con su mejor sonrisa, la matriarca del clan aparecía con semblante serio a las puertas del hospital. Lo cierto es que no tiene que ser nada fácil de digerir ver a tu hija pasar por estos duros momento y más, teniendo en cuenta que no es la primera vez que le sucede.

La fortuna no ha sonreído a la familia Campos, en cuanto a salud se refiere, con el cáncer ligado estrechamente a sus vidas. Primero fue la propia Campos quien tuvo que enfrentarse hace 20 años a un cáncer de garganta; en 2001, a su hija Carmen le dignosticaron un tumor en el útero y en 2012 fue el turno de Terelu, con uno de mama. Afortunadamente todos cogidos a tiempo. Pero el verdadero varapalo fue la inesperada muerte de su hermana, Araceli, en agosto de 2015, también por lo mismo. Los que la conocen dicen que la periodista no ha vuelto a ser la misma desde ese momento.

Muy agradecida

La presentadora, que ha sido arropada por toda su familia y sus compañeros de profesión en estos duros momentos, quiso agradecer también a la prensa las muestras de cariño constante, además de pedir respeto por su hija, Alejandra Rubio, cuando fuera a visitarla a la clínica.

Quiso también dejar claro que pese a todo está «segura» de que todo saldrá bien. Un mensaje que reiteró la propia María Teresa Campos a la salida del hospital, que se mostró muy confiada y con mucho ánimo de que todo saldrá bien, aunque su rostro mostrase preocupación.