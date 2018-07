Críticas a Telecinco por «rentabilizar» la enfermedad de Terelu Campos

Actualizado 09/07/2018 a las 09:32

No hay semana que «Sábado Deluxe» no genere polémica entre los telespectadores. Este fin de semana, el programa que conduce María Patiño en ausencia de Jorge Javier Vázquez fue criticado por la presencia de Terelu Campos, que acudió al plató de Telecinco para relatar su nueva lucha contra el cáncer después de que hace días anunciara que vuelve a batallar contra la enfermedad que ya se le detectó en 2012. Con el hashtag #TodosConTerelu, la versión en prime time de «Sálvame» mostraba su apoyo a la colaboradora. Muchos de sus compañeros, entre los que se encontraban Gema López y Lydia Lozano, quisieron dar todo su cariño a Terelu que, entre lágrimas, contaba ante María Patiño cómo había recibido, otra vez, este duro mazazo. «Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico. La diferencia entre hace seis años y ahora es que sabes el camino por el que vas a ir», afirmó entre lágrimas la hija de María Teresa Campos.

La presencia en plató de Terelu Campos, aplaudida por gran parte de los asistentes al programa, pareció no gustar a parte de la audiencia de «Sábado Deluxe», que criticó el modo en que la cadena «sacaba partido» a la enfermedad de la colaboradora.

Lo sabía desde la semana pasada y ha estado sentada por las tardes y tiene que ir a un Deluxe a contarlo? Alucino #todosconterelu — NuriMissSunchine (@NuriMissSunchin) 7 de julio de 2018

#todosconterelu la hija de maria teresa comercializa con todo, con su primer cáncer, con la mayoria de edad de su hija, con su segundo cáncer...con todo. Ningún respeto hacia la audiencia en general y esta vez a todos los enfermos de cáncer en particular. Todo por la pasta. — CARLAGUITARS (@CARLAGUITARS) 7 de julio de 2018

#todosconterelu Pues me iba a sentar a ver el Deluxe, pero al ver como Terelu se sienta hoy a rentabilizar su enfermedad no me apetece. Me sentí súper mal el otro día al saber lo que le había pasado y le deseo lo mejor, pero sentarse hoy a venderlo no sé como tiene ganas. Bye. — Brucie Morel (@bruciemorel) 7 de julio de 2018

Las críticas no solo estuvieron dirigidas a Terelu, sino también a Telecinco por, en opinión de algunos, «hacer caja» con su enfermedad.

Después de ver el partido del mundial sale un anuncio del Deluxe con #todosconterelu.. pasote que la peña ésta haga pasta con la enfermedad de una persona... Ojalá todo le vaya bien a Terelu.. pero mira que vender la enfermedad... Vergüenza de TV la de Telecinco... — David Amian (@amian84) 7 de julio de 2018

Telecinco con tal de tener audiencia es capaz de todo!

Lo q no llego entender es a Terelu!

De todas maneras te deseo lo mejor — pintando sueños dia a dia (@hele_2) 8 de julio de 2018

Hubo, no obstante, muchos internautas que no dudaron a la hora de defender a la colaboradora y su libertad de contar esta dura experiencia en horario de máxima audiencia.

#todosconterelu Que puta manía tenemos de juzgar a los demás. Ella lo dice cuando quiere, a quién quiere y como quiere. Para eso es dueña de su vida. Faltaría más. Mucha fuerza y positividad Terelu 😘 — María (@deapellidoleona) 7 de julio de 2018

Todos estamos con @terelu_campos sin palabras esta noche para una entrevista fuera de lo normal junto a @maria_patino en @DeluxeSabado. Solo te puedo decir emoción en mis ojos. ❤️💋😚#TodosconTerelupic.twitter.com/lBHAMQuJUg — Jose Manuel Garcia ® (@jmgarmilla) 7 de julio de 2018

Sea como fuere, lo cierto es que el duro relato de Terelu fue positivo para Telecinco, que anotó un 17,8% de share, 0,3 puntos más que la semana anterior y se convirtió en el programa más visto de su franja horaria.

Hace tan solo unas semanas, la propia Terelu concedió una entrevista a la revista «Diez Minutos» en la que aseguraba que estaba muy tranquila con la enfermedad: «A la espera de hacerme las pruebas oncológicas, que es lo que más me inquieta, estoy deseando que mi oncólogo me diga 'Teresa estás perfecta', se ha cumplido el sexto año y en julio me van a quitar la medicación». Lamentablemente, no ha podido ser así.