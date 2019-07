Terelu Campos, ahogada por las deudas, vende su lujoso ático de Pozuelo de Alarcón La colaboradora de televisión se ha visto obligada a desprenderse de su vivienda de 573 metros cuadrados y la pone a la venta por cerca de millón y medio de euros

Terelu Campos está viviendo momentos muy difíciles. A su marcha del programa «Sálvame» se le suman sus problemas económicos y las dificultades en su relación con su hija, Alejandra Rubio. Como consecuencia de esta situación tan crítica, la televisiva se ha visto obligada a poner en venta su ático de Pozuelo que en su día le costó 455.000 euros.

Hace tres años que mostró muy ilusionada la impresionante propiedad, que ahora sale a la venta por 1.400.000 euros, a través del reality «Las Campos». «La vivienda tiene 573 metros construidos, distribuidos en dos plantas, situada en una de las mejores urbanizaciones de Aravaca, en el límite con Pozuelo de Alarcón, con todas las zonas comerciales a pie de calle», reza el anuncio del portal inmobiliario El Idealista.

La televisiva mimó mucho su hogar. Se reformó recientemente, lo que le ha dado un valor añadido al hogar. Aunque lo cierto es que el precio de salida a venta es bastante alto, por lo que se piensa que tendrá que rebajar algo para aumentar las posibilidades de venta.

En su momento, su madre, María Teresa Campos, ya vendió eotra vivienda en la misma urbanización de Terelu Campos. Ahora es su hija la que, por problemas en su bolsillo, se ha visto obligada desprenderse de este bien material que cubría todas las exigentes necesitades de la colaboradora. Incluso contaba con una amplia terraza, solarium y jacuzzi.

El mayor problema de Terelu Campos, además de perder los ingresos que le proporcionaba Sálvame», ha sido que no cuenta con ningún colchón, como bien ha explicado Kiko Hernández en el espacio de Telecinco. «El agua le llega a las cejas, no tiene oxígeno», explicaba. Además ha añadido que la casa podría estar ya vendida si no fuera porque una tercera persona, de la que no dio ningún nombre, se metió en madio y dio con la operación al traste.