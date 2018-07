El susto de Marie Chantal de Grecia con la grave reacción alérgica de uno de sus hijos Odysseas, de 13 años, sufrió una anafilaxia tras comer sushi con su familia. La diseñadora ha contado en su blog cómo vivieron un momento tan crítico

Cualquiera que tenga alergia a algún alimento en particular sabrá lo difícil que es disfrutar de las comidas. Pues bien, Marie Chantal de Grecia acaba de pasar por el temor de cualquier alérgico, sufrir una reacción grave. Pero no en su piel, sino en la de su hijo Odysseas, de 13 años.

«Anoche me pasó algo aterrador y siento la necesidad de compartir esta historia contigo», escribe la esposa de Pablo de Grecia en su blog personal, «sucedió tan rápido que me pilló complemente por sorpresa, no pensé ni por un minuto que esos eran los síntomas de una anafilaxia».

Según la princesa, la familia decidió pedir sushi a un restaurante conocido y cuando Odysseas (Ody para la familia) terminó su comida, comenzó a quejarse de dolor de estómago y a toser. «Me siento mal porque no caí en lo que estaba sucediendo, incluso no estaba preocupada. El continuó tosiendo y empezó a expulsar muchas flemas. Fue entonces cuando le pedí a mi marido que llamar al médico», continúa la diseñadora.

El joven comenzó a ponerse rojo, empezaron a salirle erupciones y sus labios se pusieron de color morado. «Decidimos llevarlo a urgencias», explica Marie Chantal. Fue allí cuando los médicos les explicaron que Ody sufría anafilaxia, una grave reacción alérgica que puede presentar diferentes síntomas. De hecho, la princesa no dudó en añadir en su blog todos los síntomas y posibles curas para este tipo de ataques alérgicos.