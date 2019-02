Shakira y Piqué cumplen años en su momento más difícil Casualidades de la vida, la pareja celebra su cumpleños el mismo día, aunque con una década de diferencia

Casualidades de la vida, Shakira (42) y Piqué (32) cumplen el mismo día, aunque con una década de diferencia. El 2 de febrero suele ser una fecha muy señalada en el calendario de la pareja, pero parece que en el último par de años no lo ha sido tanto. Tienen mucho que celebrar por la estupenda familia que han formado junto a sus hijos, Milan y Sasha –de 6 y 4 años respectivamente–, pero los problemas para esta pareja no les han dejado respirar en los últimos meses.

A los constantes rumores de crisis que acechan a la pareja, se le suma que el el pasado mes de diciembre, la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra la cantante colombiana por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, un fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio. Una noticia que sentó como un jarro de agua fría, considerando esto como un «atropello recaudatorio», que no dudó en expresar su malestar a través de su agencia de comunicación. «Lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al Juez extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus», decía la nota publicada en el pasado mes de diciembre.

Y añadía: «El criterio de 'ausencias esporádicas' que aplica la Fiscalía carece de sentido ya que este solo es aplicable cuando hay presencia previa. En el periodo de discusión, Shakira era una ciudadana extranjera y hasta 2015 nunca fue residente fiscal en España», reza el comunicado. Lo que sí parace haber dejado atrás Shakira es su problema con las cuerdas vocales que le llevaron a pensar que jamás volvería a cantar.

«Viví los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles». Sin duda esta querella ha afectado a su imagen pública.

Piqué también tiene sus problemas. El pasado mes de noviembre condenaron a Piqué a pagar 48.000 euros por conducir sin puntos. Fue la Guardia Urbana la que descubrió al futbolista conduciendo de manera ilegal tras la pérdida de puntos por infracciones anteriores. Pese a todo, ellos intentan poner buena cara al mal tiempo y celebrar su amor y la familia que han formado.