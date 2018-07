Sara Carbonero desvela su deseo de convertirse en madre de nuevo Parece que la presentadora se ha quedado con las ganas de formar una familia numerosa

Con la llegada del verano, las famosas inundan sus cuentas de Instagram con espectaculares posados en bikini (o en bañador, la gran apuesta de este año). No es una novedad que Sara Carbonero sea una de las famosas más aclamadas. Su acertado estilo a la hora de vestir y su escultural cuerpo hacen de ella la imagen perfecta para cualquier firma. Pero con las últimas fotos ha traspasado todos los límites. La mujer de Íker Casillas tiene acostumbrados a sus seguidores a posados sugerentes, sin embargo con este ha dejado a todo el mundo sin palabras.

Carbonero, cada vez más influyente a la hora de marcar tendencia, aprovecha siempre que puede para presumir de hijos. Junto a su marido y sus dos hijos: Martín y Lucas, la familia se muestra feliz y unida en Portugal, lugar de residencia desde que el portero fichase por el equipo luso.

Sin embargo parece que la presentadora se ha quedado con las ganas de formar una familia numerosa, así lo ha dejado caer esta semana durante una entrevista con la revista «Love»: «Siempre lo hemos dicho, que nos gustaría, que no nos gustaría que pasara mucho tiempo para que los hermanos no se lleven mucho, pero ya os enteraréis cuando sea», ha declarado. A pesar de tener dos varoncitos, Carbonero no tiene preferencia por la niña: «No tiene por qué. Ahora mismo no la echo en falta. Con mis chicos estoy muy contenta».