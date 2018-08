«Sálvame» Sus padres, la pesadilla de Andrea Janeiro Cuando cumplió la mayoría de edad, la hija del torero y la colaboradora emitió un comunicado en el que dejaba claro que no quería bajo ningún concepto convertirse en un personaje público

R. Buján

Belén Esteban, una sencilla chica de San Blas conquistó a Jesulín de Ubrique, el diestro que presumía de ser el que más ropa interior de mujer había recogido del ruedo. El 20 de julio de 1999, la pareja daba la bienvenida a su primera y única hija, Andrea Janeiro, y Belén se trasladaba a Ambiciones junto a su novio. Ni un año tardó en abandonar la finca familiar y poner punto final a una relación que se había convertido en una pesadilla por culpa de su familia política.

Casi 20 años después, Belén Esteban y Jesulín de Ubrique siguen haciendo pública su mala relación. Sus dimes y diretes protagonizan los más variopintos titulares y llenan hora tras hora en la televisión en una novela que, con el paso de los años, ha añadido más y más capítulos.

Cuando cumplió la mayoría de edad, la hija del torero y la colaboradora emitió un comunicado en el que dejaba claro que no quería bajo ningún concepto convertirse en un personaje público: «Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero decir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses», decía en el escrito. «Ruego y agradeceré que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato; reservándome, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos».

Belén Esteban

Desde el primer día de su mayoría de edad luchó por alejar a su hija del foco mediático. Tanto es así, que muchos meses después confesó que en muchas ocasiones le ofrecieron protagonizar un reportaje con su hija por una suculenta cantidad de dinero: «Nos ofrecieron mucho dinero para posar las dos juntas y no acepté porque quiero que mi hija esté al margen», repitió en varias ocasiones. La niña más mediática de la televisión llegó a su mayoría de edad con la intención de no seguir la carrera televisiva de su madre y vivir al margen de focos y exclusivas.

Belén Esteban ha intentado por todos los medios que se hable de su hija lo mínimo en televisión. Tanto es así que ni siquiera la propia Belén pronuncia su nombre en televisión, sino que dice: «la persona que yo más quiero», cada vez que quiere hacer referencia a Andrea Janeiro. Sin embargo, con relativa frecuencia la niña está en boca de algún colaborador e incluso de su propia madre durante el programa «Sálvame», no permitiéndole ser la persona anónima que ella quiere.

Jesulín de Ubrique

Hace poco saltó la noticia de que Jesús Janeiro Bazán volverá a vestirse de luces. Será el próximo domingo 19 de agosto, en la feria de San Julián de Cuenca. El regreso de Jesulín, de 44 años nadie lo esperaba. Aunque nunca ha dejado de torear festivales, se vistió por última vez de luces hace más de seis años. Para darle más propaganda al festejo, el torero quiere que toda su familia esté presente. Eso incluye a su primogénita Andrea Janeiro. El matador está decidido a que su hija vaya a verlo en el que será su regreso a los ruedos, a pesar de la masiva afluencia de medios que se esperan, algo que no hizo demasiada gracia a la colaboradora de «Sálvame», quien siempre ha recriminado a Jesulín su escasa implicación como padre.

Sin embargo, esta no era la primera vez que el torero cuenta con su hija para un gran evento. Hace unas semanas se descubrió que Jesulín de Ubrique y María José Campanario renovarán sus votos matrimoniales. Según explicó un trabajador de la finca «Ambiciones» al portal web «Look»: «Jesús quiere convencer a su hija para que vaya a esa segunda boda. Creo que ha recibido una cuantiosa oferta si consigue juntar a sus tres hijos en una exclusiva que daría mucho que hablar. No dejará de intentar ese reencuentro», concluía. Al parecer, el torero habría recibido una cuantiosa oferta si consigue juntar a sus tres hijos, en una exclusiva que daría mucho que hablar.