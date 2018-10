Sálvame Miguel Bosé o Nacho Palau: ¿Quién es el culpable de la ruptura familiar? El artista vivía de la pensión que el cantante le daba por llevar la casa y cuidar a los niños (10.000 euros aproximadamente)

Llevaban 26 años de convivencia pero aún así, y pese a que Miguel Bosé es uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, se desconocía la relación que mantenía con Nacho Palau. En las casi tres décadas de amor la pareja ha conseguido guardar con recelo su intimidad, sin posar en ningún photocall juntos ni publicar ninguna imagen en sus redes sociales. En todo ese tiempo de relación oculta tan solo existen dos imágenes de ambos, una en noviembre de 2011 y otra, en octubre de 2014.

No fue hasta la semana pasada cuando se ha hecho pública su relación tras poner fin a su noviazgo. El propio Palau desvelaba a través de un comunicado -emitido por su abogado José Gabriel Ortolá Dinnbier- que habían decidido tomar caminos diferentes y anunciando que había emprendido acciones legales contra el cantante «para la defensa y protección de sus intereses y de sus cuatro hijos menores».

«Hundido»

Un escándalo que lleva acaparando todas las informaciones de la prensa rosa y que se está alimentando de fuentes cercanas a ambos que prefieren guardar el anonimato. Según el entorno más fiable del cantante, está «hundido» porque no se esperaba una traición así después de la ayuda que le ha prestado en muchas ocasiones a Nacho, tanto a nivel profesional como familiar. Miguel ha puesto el asunto en manos de un bufete mexicano de abogados del que aún no ha trascendido el nombre. Su ex ha presentado la demanda en los juzgados de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a los que les corresponde por hallarse cerca del domicilio habitual de los cuatro menores antes de que la pareja se separase.

Justo este fin de semana se celebra el cumpleaños de dos de los pequeños y no lo van a poder celebrar todos juntos como si había sucedido hasta ahora. A pesar de que el cantante dijo públicamente que quería que se criasen los cuatro igual, sin diferencias, ahora mismo sus dos hijos están viviendo en México con él, mientras que los otros dos en Valencia con su otro padre. Los que conocen a Bosé están asustados por su silencio, a pesar de la que está cayendo mediáticamante. Ni un comentario de Miguel a quien Televisa le ha ofrecido un plató pero de momento no hay nada cerrado.

Culpable

Un confidente de «Sálvame», programa del corazón por excelencia, aseguraba con respecto a las especulaciones sobre si Miguel escondía su relación con Nacho: «Tanto el entorno de Nacho como el de Miguel eran conocedores de su relación. No se escondían».

Y recuerda que Nacho es escultor y afirma la única vez que Nacho ha expuesto sus obra como artista fue en 2008, hace diez años. Durante todo este tiempo, el cantante incentivaba mucho a su entonces pareja para que creara y siguiera con su trabajo, es decir, no le apartaba de su trabajo. «En la exposición que Nacho hizo en 2008, Miguel le compró gran parte de las obras porque no tuvo mucho éxito», confiesa el confidente al programa.

Por su parte, afirma que la forma de ser de cada uno fueron clave a la hora de romper su relación. «Nacho era descuidado, la parte creativa y Miguel ponía las normas de la casa y eso Nacho no lo llevaba muy bien. Este problema se incentiva con la llegada de los niños». Recuerda que en el viaje realizado a Bequeira, el pasado mes de edero, la relación ya estaba practicamente rota. «En esas vacaciones Nancho provocó un incidente muy desagradable porque su tarjeta de crédito se quedo sin fondos», pues el artista vivía de la pensión que Miguel le daba por llevar la casa y cuidar a los niños (10.000 euros aproximadamente) y también pagaba el alquiler de la casa en la que vivían.