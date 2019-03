El rotundo mensaje de Chabelita a Isabel Pantoja tras los rumores de nuevos desencuentros A la hija de la cantante podría no haberle hecho mucha gracia la idea de que su madre se estuviese planteando acudir al plató de «GH» para recibir a Kiko Rivera a su salida de la casa, algo que con ella no hizo

La relación de Chabelita en los últimos años con su familia no ha estado exenta de tensiones. Las decisiones que muchas veces ha tomado la hija de Isabel Pantoja no han sentado bien dentro del clan, que siempre ha intentado apoyar a la joven aunque ella no se sintiese comprendida. Ha estado muy alejada de su madre y cercana a Dulce Delapiedra, sin embargo en estos momentos la relación entre ellas va mejor que nunca.

Madre e hija parecen haber firmado la pipa de la paz, aunque eso no quita que queden rescoldos. La idea de que la cantante se esté planteando acudir al plató de «GH Dúo» cuando salga Kiko Riverade la casa de Guadalix de la Sierra no ha sentado especialmente bien a su otra hija, que no entendería la razón por la que su madre no hizo lo mismo por ella a su paso por el espacio de Telecinco.

No es el único problema entre ellas, pues tampoco habría gustado a la matriarca que Chabelita se presentase con Alberto Isla en el cumpleaños de su hijo, al que también acudió ella, ni tampoco le haría mucha gracia su relación con Asraf Beno. Todo esto ha provocado que salgan a la luz nuevas tensiones entre madre e hija, que Chabelita ha intentado zanjar con un claro mensaje de agradecimiento hacia Isabel Pantoja.

«Mi madre está pendiente de nosotros en todo momento. Ella ya sabe cómo está, estuvo pendiente desde que le pasó eso... y está encantada de estar con él (Asraf Beno sufrió una agresión el pasado fin de semana)», declara al «Programa de Ana Rosa» este jueves. Tras sus palabras no dudó tampoco en publicar un mensaje en las redes sociales.

gracias mamá por preocuparte por nosotros y estar💙 — Isa Pantoja (@IsaPantojam) 14 de marzo de 2019

«Gracias mamá por preocuparte por nosotros y estar», escribía la joven que, en estos momentos, parece haber encontrado la felicidad al lado de Asraf Beno después de su polémica relación con el cantante Omar Montes.