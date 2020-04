La rebeldía del Príncipe Harry: ya no cuenta con la aprobación de su familia para tomar decisiones El hijo del Príncipe Carlos no consultó con su padre antes de enemistarse con cuatro siarios británicos

La semana pasada, el Príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a ser noticia después de anunciar que rompían cualquier contacto con los periódicos británicos, «The Sun», «The Daily Mail», «The Mirror» y «The Express», por considerar que «destrozaron» la vida de muchas personas, tal y como afirmaba la revista estadounidense «People». « El duque y la duquesa de Sussex han visto a personas que conocen, así como a desconocidos, con sus vidas completamente destrozadas sin ninguna buena razón, aparte del hecho de que los chismes salaces aumentan los ingresos por publicidad», y anaden que «no se involucrarán» con ninguno de estos diarios. «No habrá colaboración y cero compromiso», sentencian a través de un comunicado.

«No se trata de apagar una conversación pública o censurar informes precisos. Los medios tienen todo el derecho de informar y de tener una opinión sobre el duque y la duquesa de Sussex, buena o mala. Pero no pueden basarse en una mentira», antes de finalizar diciendo que «esto no es de ninguna manera una política general para todos los medios de comunicación», si no solo para los vetados anteriormente citados.

Esta semana se ha sabido que el príncipe Harry ocultó a su padre, el Príncipe Carlos de Inglaterra, la decisión de romper lazos con los tabloides. El diario «The Times» informa de que el joven no consultó con su padre antes de mandar el comunicado, aunque otra fuente asegura que llamó a su abuela, la Reina Isabel II, desde su casa en Los Ángeles para debatir sobre sus planes, aunque «no entró en detalles específicos».

A diferencia de la época de Lady Di, cuando nunca se tomaron acciones serias contra la prensa, tanto Harry como su hermano el Príncipe Guillermo han demostrado que van a defender su privacidad e imagen cueste lo que cueste. No les resultará fácil, dada la expectación mediática que suscitan, pero al menos envían una señal clara a los medios. En septiembre de 2018, la justicia francesa condenó a la revista «Closer» por publicar unas fotos robadas de Catalina de Cambridge mientras se bañaba en una piscina privada. La propia Duquesa fue la encargada de demandar a la publicación.

Y ahora han sido los duques de Sussex los que se han querellado contra «The Mail on Sunday» –la edición dominicial de «Daily Mail»– por la publicación de una carta privada que ella envió a su padre Thomas Markle. «Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. He visto lo que sucede cuando un ser querido se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no se les trate como a seres reales», declaró Harry a través de un comunicado.