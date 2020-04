Los desesperados mensajes del Príncipe Harry al padre de Meghan Markle, al descubierto Se trata de una pieza clave en el juicio de los Sussex contra la prensa británica, que dará comienzo en los próximos días

A tan solo unos días de que comience el juicio en el que los Sussex se enfrentarán a cuatro grupos editoriales británicos, a los que pertenecen importantes tabloides, han salido a la luz, como parte clave en la batalla legal, los mensajes que el matrimonio envió a Thomas Markle, padre de la exactriz, poco antes de la celebración de su boda, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2018.

Pocos días antes del enlace, el padre de Meghan sufrió un infarto y esta fue acusada en una noticia publicada por el «Daily Mail» de abandonarlo cuando estaba enfermo. Con el firme objetivo de desmentir esta información, y de probar una campaña de desprestigio en su contra, los Sussex han aportado los mensajes que ambos enviaron a Markle ofreciéndole su ayuda y preocupándose entonces por su estado de salud.

«Llevo intentando dar contigo todo el fin de semana pero no contestas a nuestras llamadas ni respondes a los mensajes. Estoy muy preocupada por tu salud y he tomado medidas para protegerte, pero no sé qué más hacer si no respondes. ¿Necesitas ayuda? ¿Podemos enviarte de nuevo al equipo de seguridad? Siento escuchar que estás en el hospital, pero necesito que te pongas en contacto con nosotros. ¿En qué hospital estás?», se interesaba Meghan cuatro días antes de la boda.

Poco después, Harry, en un tono bastante más desesperado, vuelve a ponerse en contacto con él, disculpándole por haber negociado con los paparazzi para filtrar imágenes de los preparativos de la boda, y tratando de evitar que este siguiera hablando con los medios: «No necesitas disculparte. Entendemos las circunstancias, pero hacerlo público solo va a empeorar la situación. Si quieres a Meghan y quieres hacer las cosas bien, por favor llámame, hay otras dos opciones que no implican que hables con los medios, quienes han creado toda esta situación. Así que por favor llámame para que pueda explicarme. Meghan y yo no estamos enfadados, solo necesitamos hablar contigo. Cualquier comentario a la prensa explotará. Confía en mí. Queremos ayudarte, como llevamos intentando hacer desde el primer día».

A través de estos mensajes, los Sussex tratan de demostrar que las afirmaciones que hizo en su día el «Daily Mail» son falsas y echar por tierra el argumento de los medios, que aseguran que Meghan y Harry cortaron todo tipo de comunicación con Thomas Markle.