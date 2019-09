Programa de Ana Rosa La verdadera y complicada relación entre Antonio David Flores y Rocío Jurado «Antonio David también va contando una historia que no es real»

Desde la entrada de Antonio David Flores en «Gran Hermano Vip», el conflicto familiar por el que Rocío Carrasco no se habla con ninguno de sus miembros vuelve a estar a la orden del día. Incógnitas como la mala relación con su hija, Rocío Flores -con la que no se habla desde hace años- o los detalles de su batalla judicial con el exguardia civil, siguen siendo a día de hoy un misterio.

No obstante, son muchos los que están ayudando a hacer un esbozo de las causas que podrían haber desencadenado un enfado de tales dimensiones. Entre los nombres de esta lista se encuentra el de la presentadora Ana Rosa Quintana, que recientemente se aventuraba a relatar un episodio del pasado protagonizado Rociíto y que está relacionado con su hija: «Me la crucé y le pregunté qué tal todo. Ella cogió el bolso, lo estrelló contra la pared, se le cayó todo y dijo: 'Que sepáis todos que esa ha salido de aquí, de mí -señalándose a sí misma-. Puede decir lo que quiera pero que no se olvide que ha salido de aquí, esa es mía'».

«Yo no entendía por qué Rocío Carrasco decía determinadas cosas de su hija y ella me relató que esa hija la parió ella, y que si implicaba callarse de por vida, lo iba a hacer», añadía la periodista en el espacio que presenta en «Telecinco».

Pero pese a la dureza de sus palabras, Ana Rosa también añadió que no debería darse crédito a todo lo que está contando Antonio David durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, pues esa es su versión de los hechos. Concretamente, hizo referencia a su relación con «la más grande»: «Antonio David también va contando una historia que no es real, ahora cuando los niños se han hecho mayores (...) Rocío Jurado se llevaba fatal con él».

Y es que el concursante afirmaba desde el concurso que mantenía una buena relación con la artista: «Mi David está todo el día liado con su música y en su habitación tiene un cuadro de su abuela en la misma cama, y mi Rocío igual. Tenía pasión con mi Rocío, la amaba, era su regalo, su primera nieta. Siempre me decía: 'te tengo que querer toda la vida, porque me has dado a mi nieta, el apellido de mi mejor amiga, de la que yo más quiero del mundo'». Unas afirmaciones que ahora pone en entredicho la presentadora.