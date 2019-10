El Príncipe Harry ocultó el comunicado a la Familia Real británica El Duque de Sussex no se apoyó en su padre, el Príncipe Carlos, ni su hermano, el Duque de Cambridge, para conocer su opinión sobre su decisión de emprender una guerra contra la prensa sensacionalista

No hay duda de que el Príncipe Harry tiene las ideas muy claras y quiere seguir su propio camino, defendiendo todo aquello que quiere, sin importar lo que el resto opine. El comunicado que este martes por la noche remitieron anunciando la demanda que le habían interpuesto a un medio por la publicación de una carta privada de Meghan Markle y asegurando que no quiere que suceda lo mismo que con su madre, Diana de Gales, así lo constata.

Pero la cruzada que ha emprendido el Príncipe Harry –y que copará muchas titulares– parece que quiere hacerla solo, sin la aprobación ni consejo de los Windsor pues, según publica el «Daily Mail», no consultó a su padre, el Príncipe Carlos, ni al Duque de Cambridge. The Times también afirma que los Windsor se enteraron de la noticia por los medios de comunicación.

Tampoco pidió consejo a sus ayudantes para escribir el comunicado. Se asegura además que el Príncipe Harry fue advertido para no publicar la declaración, pero hizo caso omiso. Aunque por el momento, el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado al respecto.

En el comentado comunicado que ha recibido tantas críticas, el Duque de Sussex afirma que su esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de la prensa sensacionalida británica que «realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias».

Además, el Príncipe Harry recordaba el episodio de su madre, Diana de Gales, asegurando que no quiere que la historia se repita con su mujer. «Mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alquien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas», dice.