Enrique de Inglaterra inicia una batalla legal contra la prensa El Duque de Sussex no quiere que se repita el acoso que vivió su madre y se querella contra «The Mail on Sunday»

El fantasma de Lady Di asoma de manera recurrente cuando se analiza la relación de la Familia Real con la siempre mordaz prensa amarillista británica. El tiempo -concretamente 22 años- no ha logrado borrar de la memoria colectiva la imagen de ese Mercedes negro empotrado en el pilar número 13 del túnel del Puente del Alma de París. Al Príncipe Harry no le tembló la voz al tildar de «jauría de perros» a los paparazis que hostigaron a su madre, durante un documental emitido en la BBC en 2017, y ahora no está dispuesto a que su mujer, Meghan Markle, acabe viviendo el mismo infierno. El Duque de Sussex se han querellado contra «The Mail on Sunday» -la edición dominicial de «Daily Mail»- por la publicación de una carta privada que ella envió a su padre Thomas Markle. «Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. He visto lo que sucede cuando un ser querido se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no se les trate como a seres reales», declaró Harry ayer en un comunicado.

La acción legal se tomó hace meses, pero no se ha conocido hasta ahora. En febrero, el diario demandado publicó una carta escrita a mano por Meghan, poco después de su boda, en la que reprochaba a su padre su comportamiento, implorándole que dejara de mentir. La figura del progenitor de Meghan captó el foco de atención durante los meses previos al «sí, quiero» en los que a diario salían nuevos detalles sobre la compleja relación entre padre e hija.

ABC

Harry sostiene que la campaña de acoso contra su mujer no ha cesado en ningún momento desde que se hizo público su compromiso. «Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias: una campaña despiadada que se ha intensificado durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras criaba a nuestro hijo recién nacido».

Desde África

«Es por esta razón que vamos a emprender acciones legales, un proceso en el que llevamos trabajando desde hace meses», asegura Harry en su carta. El equipo de abogados de la pareja, financiado de forma privada por ellos, se encargó de confirmar la querella contra el «The Mail on Sunday» poco después de que Harry publicara su carta. Un anuncio que coincide con el final de su gira oficial de nueve días por África.

A diferencia de la época de Lady Di, cuando nunca se tomaron acciones serias contra la prensa, tanto Harry como su hermano el Príncipe Guillermo han demostrado que van a defender su privacidad e imagen cueste lo que cueste. No les resultará fácil, dada la expectación mediática que suscitan, pero al menos envían una señal clara a los medios. En septiembre de 2018, la justicia francesa condenó a la revista «Closer» por publicar unas fotos robadas de Catalina de Cambridge mientras se bañaba en una piscina privada. La propia Duquesa fue la encargada de demandar a la publicación.