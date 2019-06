La princesa Haya de Jordania, desaparecida desde el 20 de mayo

La princesa Haya Al Hussein, hermana mayor del rey Abdullah II de Jordania, se encuentra en paradero desconocido desde hace más de un mes. Tal y como ha afirmado el «Daily Mail» esta semana, la sexta esposa del Jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid Al Maktum, se ha refugiado en Londres tras haber huído de su país y romper su matrimonio. Se cree también que se ha fugado llevándose consigo una considerable cantidad de dinero: nada más y nada menos que casi 40.000 euros.

Tal y como han apuntado fuentes cercanas a la Familia Real de Dubai, la Jequesa podría haberse escondido inicialmente en Alemania -acompañada de sus dos hijos, Jalila, de 11 años, y Zayed, de siete- para solicitar asilo político con la ayuda de un diplomático del país europeo. Además, se dice que las autoridades alemanas habrían rechazado la petición del Jeque de Dubai de devolver a su esposa a los Emiratos Árabes.

Según el medio británico, la hija del difunto rey Husein I de Jordania no ha sido vista en público desde el día 20 de mayo. Además, su perfiles en redes sociales, que suelen estar repletos de fotos de su trabajo caritativo, llevan sin estar activos desde el pasado mes de febrero. Pero ha sido su ausencia en el Royal Ascot de este año la que verdaderamente ha hecho saltar la voz de alarma sobre la desaparición de la princesa ya que, se trata de un evento al que no falta nunca. Quien sí acudió fue Sheikh Maktoum, de 68 años, al que se le fotografió junto a su séquito masculino -sin rastro de su esposa- mientras mantenía una distendida charla con la reina Isabel II y el duque de Cambrigde.

Por si fuera poco, hace unos días se publicaba en una cuenta de Instagram vinculada al Jeque de Dubai un poema, supuestamente escrito por el propio Maktoum, que hablaba entre otros temas sobre la «traicion». Un gesto que dio que pensar sobre si iba dedicado a su fugada esposa sobre todo, debido a algunas de sus frases: «Engañaste a la cosa más preciosa» o «Te di confianza y espacio... El mayor error que cometiste fue mentir».

La princesa Haya no es la primera mujer de la Familia Real de Dubai que emprende su fuga lejos de los Emiratos Árabes Unidos. Ya en 2018 la prensa internacional se hizo eco de un incidente relacionado con uno de los hijos de Sheikh: la princesa Latifa bint Mohammed Al Maktoum. La joven, de 33 años, intentó huir de su padre, buscando asilo político en Estados Unidos.

Latifa afirmó ante los medios que en su país no le dejaban tener pasaporte, salir sola a la calle o que había estado encarcelada durante dos años después de un intento fallido de fuga en su adolescencia.

Dubai's ruler is holding his own daughter captive and tortures her. Please read: country https://t.co/JgS8eCeUtO via @MailOnline and file a Wrongdoing Report to the UN here: https://t.co/39FEu4K6Sd#HelpLatifa#FreeLatifa#HHSheikhaLatifa#FindLatifa#SheikhaLatifa