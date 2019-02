El padre de Malú ya conoce a Albert Rivera Pepe de Lucía ha reconocido en una entrevista que tiene relación con el líder de Ciudadanos desde hace tiempo y que incluso han hecho planes juntos

Siete días después de que saliese a la luz la supuesta relación de Albert Rivera con Malú, el padre de la artista, Pepe de Lucía, ha roto su silencio. Ha reconocido sin pudor en la revista «Semana», pese a que ninguno de los protagonistas ha querido hablar del tema, que ya conoce al líder de Ciudadanos, incluso antes que su hija.

El cantaor y productor musical español de flamenco reconoce que lo conoce desde hace tiempo y «congeniamos». «Albert Rivera es un ser humano para mí entrañable, le aprecio mucho», cuenta. Incluso ha llegado a declarar a la citada publicación que han hecho hasta planes juntos, entre ellos ir al teatro.

Con sus palabras solo hace más que alimentar aún más la relación de su hija con el político. Lo cierto es que aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado la noticia porque no les gusta hablar de su vida privada, el idilio de Albert Rivera y Malú parece más un hecho que un rumor. Pese a todo, Pepe de Lucía no ha querido dar muchos detalles del asunto pues asegura que su hija ya es mayor de edad. «A mi no me gusta hablar de esto...Bueno, yo es que todavía no lo he digerido. Mi hija es muy independiente, muy liberal y muy inteligente», dice Pepe de Lucía.

Esta posible relación llega en un momento agridulce para Malú por el aniversario del fallecimiento de su tío Paco de Lucía, como así lo hace notar en el regreso a las redse sociales de la cantante tras una semana desaparecida. A Instagram ha subido una imagen del fallecido músico con el mensaje: «Sigues conmigo... eres infinito...».