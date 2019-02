Actualizado 21/02/2019 a las 20:36

Este jueves, el Hotel Intercontinental de Madrid fue el lugar en el que Pedro Sánchez presentó su libro «Manual de Resistencia». Ante una sala abarrotada, la puesta de largo de la obra no corrió a cargo del presidente, sino que fueron los presentadores de televisión Mercedes Milá y Jesús Calleja los encargados de hablar acerca del libro.

Milá y Calleja, así las cosas, llevaron la voz cantante durante la exhibición de la obra. «Es un libro que ilumina el camino de las elecciones para mí», afirmó la presentadora en un instante. En ese momento, Calleja agregó un comentario que detonó en uno de los momentos más polémicos de la presentación. «Porque no te has leído el de Albert Rivera, o el de Pablo Casado», dijo el televisivo.

Milá, que nunca se ha caracterizado por tener pelos en la lengua, no se midió a la hora de referirse al presidente de Ciudadanos ni a su presunta relación con su cantante Malú. «Yo creo que Albert Rivera estaba empezando a ligar con “la” Malú y no se dio mucha cuenta ni de lo que hacía. No se entera de nada. Entre que Pablo (Iglesias, el pobre), está en un permiso de paternidad con esos problemas enormes y el otro (Rivera) va a por su segunda mujer... porque yo ya conocí a la primera», afirmó la presentadora.

En ese instante, Calleja trató de cortar la situación e interrumpió para afirmar que el coloquio estaba derivando en «cotilleo», en poco menos que una mesa camilla. Sin embargo, Milá siguió a lo suyo. «Lo digo porque los factores humanos son importantísimos», se justificó. «Este está en otro mundo», añadió entre risas.

Por su parte, Sánchez no intercedió para tratar de matizar los comentarios de Milá sobre Rivera y Malú, sino que se limitó a contemplar a la conductora en su discurso. Todo lo contrario que Calleja, que trató de que la presentación siguiese su curso.